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        Haberler Gündem Batman’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı - Güncel haberler

        Batman’da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

        Batman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 00:50 Güncelleme: 02.04.2025 - 00:50
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        Batman'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi.

        M.T. (27) yönetimindeki hafif ticari araç ile A.G. (22) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlardaki H.G. (25), S.G. (44), E.T. (20), T.A. (23), K.A. (21) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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