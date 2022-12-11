1 milyon TL'lik 12. sorunun hemen öncesinde sorulan 400 bin liralık 11. soruda, "Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" denildi.



Batu Alıcı 400 bin TL'lik soruyu doğru cevaplandırarak 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Yarışmanın yeni bölümünde 1 milyon TL'lik soru açılacak ve Batu Alıcı bu soruyu bilmeye çalışacak