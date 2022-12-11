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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı hakkında

Fenomen haline gelen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırma başarısı gösteren Batu Alıcı, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı hakkında bilgiler...

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  • Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı hakkında

    Batu Alıcı bugün Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon ödüllü soru için yarışıyor. İşte, Alıcı'nın hayat hikayesine dari bilinmesi gereken tüm bilgiler ve çok daha fazlası...
  • Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı hakkında

    BATU ALICI KİMDİR?

    Batu Alıcı Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. Bursalı olan Batu Alıcı 20 yaşındadır. Annesi tekstil, babası ise makine mühendisidir. Sporla ilgilenen Batu Alıcı, basketbol ve tenisin yanı sıra Kayak Sporuna ilgilenir. Okulun kayak takımında yer alan Batu Alıcı eğitim hayatına devam etmektedir.
  • Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı hakkında

    1 milyon TL'lik 12. sorunun hemen öncesinde sorulan 400 bin liralık 11. soruda, "Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" denildi.

    Batu Alıcı 400 bin TL'lik soruyu doğru cevaplandırarak 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Yarışmanın yeni bölümünde 1 milyon TL'lik soru açılacak ve Batu Alıcı bu soruyu bilmeye çalışacak
  • Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı hakkında

    BATU ALICI KAÇ BİN TL ÖDÜL KAZANDI?

    Henüz yarışma bitmedi. Yeni bölümde 1 milyonluk soru açılacak. Eğer Batu Alıcı sorudan çekilirse 400 bin TL kazanmış olacak. Soruya doğru cevap verirse 1 milyon TL kazanacak ve eğer yanlış cevaplarsa 30 bin TL kazanmış olacak.

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