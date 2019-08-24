Başkent Madrid'de düzenlenen şampiyonada makaralı yay yıldız erkekler kategorisinde yarışan Batuhan Akçaoğlu, bronz madalya müsabakasında Sloven Tim Jevsnik ile karşılaştı.
Rakibini 145-130 yenen Batuhan, bronz madalyanın sahibi oldu.
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