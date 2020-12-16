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Batuhan Kör: "4 gol atacağımı hiç hayal etmemiştim"

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Göztepe'yi 5-4 yenerek adını bir üst tura yazdıran Bursaspor'da 4 gol atarak yıldızlaşan Batuhan Kör, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu

Batuhan Kör Göztepe maçı sonrası konuştu! Bursaspor son 16 turunda - Haberler

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Göztepe'yi 5-4 yenerek adını bir üst tura yazdıran Bursaspor'da 4 gol atarak yıldızlaşan Batuhan Kör, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu

Bir üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını söyleyen Batuhan, "Öncelikle kendi performansımdan ziyade, takım olarak mücadelemiz çok iyiydi. Takım olarak elimizden geleni yaptık. Bir üst tura çıktığımız için çok mutluyuz. Bursaspor'un hedefi her zaman kazanmaktır. Bu hedefe de ulaştığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

Bursaspor'un genç yıldızı ayrıca, 5-4 galip geldikleri maçta 4 gole imza atacağını hayal bile etmediğini söyledi.

Batuhan son olarak, hedefinin milli takımda oynamak olduğunu belirterek, "Öncelikle Bursaspor formasıyla bu kulübe her şeyimi vermek istiyorum. Daha sonra da milli takımda oynamak ve Avrupa'da kulübümü temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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