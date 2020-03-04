Bayburt tava nasıl yapılır? Ülkemizde hangi şehre gidersek gidelim meşhur bir tava tarifi bulunur. İçerisine en sevdiğimiz et ve sebzelere katarak yaptığımız bu yemeği bir de Bayburtlular nasıl yapıyor inceleyelim.

Bayburt Tava Malzemeler:

1 kilo patlıcan

2 patates

3 adet yeşil biber

1 adet soğan

Tereyağı

300 gram dana kuşbaşı (Et severseniz miktarı arttırabilirsiniz)

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Karabiber

Kırmızı biber

Tuz

Bayburt Tava Yapılışı: