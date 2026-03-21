Bayern Münih: 4 - Union Berlin: 0 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, evinde Union Berlin'i 4-0 mağlup etti. Serge Gnabry (2), Michael Olise ve Harry Kane'nin attığı gollerle kazanan lider Bayern Münih, puanını 70'e çıkardı. Union Berlin ise haftayı 31 puanla tamamladı.
Giriş: 21.03.2026 - 20:23
Allianz Arena'da oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Bayern Münih oldu.
Bayern Münih, 43. dakikada Michael Olise ve 45+1. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da hız kesmeyen Bayern Münih, 49. dakikada Harry Kane ve 67. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle maçı 4-0 kazandı.
Ligde bir hafta aranın ardından kazanan lider Bayern Münih, 70 puana yükseldi. Union Berlin, 31 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Bayern Münih, Freiburg deplasmanına gidecek. Union Berlin, sahasında St. Pauli'yi ağırlayacak.
