Bayern Münih Atletico Madrid maçı için geri sayım başladı. Devler ligi A Grubu ilk maçına sahne olacak zorlu mücadele bugün saat 22:00'de oynanacak. Peki maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BAYERN MÜNİH ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Bayern Münih Atletico Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Lucas - Goretzka, Kimmich - Costa, Müller, Coman - Lewandowski
Atletico Madrid: Oblak, Sánchez, Hermoso, Savic, Trippier, Lemar, Koke, Torreira, Correa, Costa, Suárez.
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