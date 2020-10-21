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Bayern Münih Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı bu akşam oynanacak 8 maçla devam ediyor. Gecenin en dikkat çeken mücadelesinde Bayern Münih ile Atletico Madrid, Alman ekibinin evinde kozlarını paylaşıyor. Peki büyük heyecana sahne olması beklenen Bayern Münih Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayern Münih Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Bayern Münih Atletico Madrid maçı için geri sayım başladı. Devler ligi A Grubu ilk maçına sahne olacak zorlu mücadele bugün saat 22:00'de oynanacak. Peki maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Atletico Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Lucas - Goretzka, Kimmich - Costa, Müller, Coman - Lewandowski

Atletico Madrid: Oblak, Sánchez, Hermoso, Savic, Trippier, Lemar, Koke, Torreira, Correa, Costa, Suárez.

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