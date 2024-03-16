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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih farklı kazandı, Harry Kane tarihe geçti - Futbol Haberleri

        Bayern Münih farklı kazandı, Harry Kane tarihe geçti

        Bayern Münih, deplasmanda Darmstadt'ı 5-2 yendi. Ligde 31 gole ulaşan Harry Kane, Bundesliga'daki ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 20:16 Güncelleme: 16.03.2024 - 20:17
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        Bayern farklı kazandı, Kane tarihe geçti!
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        Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Darmstadt 98'i 5-2 mağlup etti.

        Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 36 ve 64. dakikalarda Jamal Musiala, 45. dakikada Harry Kane, 74. dakikada Serge Gnabry ve 90+3. dakikada Mathys Tel attı.

        Ligde 31 gole ulaşan İngiliz yıldız Harry Kane, Bundesliga'daki ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu.

        Ev sahibi ekibin gollerini ise 28. dakikada Tim Skarke ile 90+5. dakikada Oscar Vilhelmsson kaydetti.

        Bayern Münih'te eski Fenerbahçeli stoper Kim Min-jae ile eski Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, yedek kulübesinde görev bekledi.

        Bu sonuçla Bayern Münih, puanını 60'a çıkardı ve bir maç eksiği bulunan namağlup lider Bayer Leverkusen ile arasındaki farkı 7'ye indirdi. Son sıradaki Darmstadt 98 ise 13 puanda kaldı.

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