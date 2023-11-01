Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern GS maçı hangi kanalda? - Galatasaray Haberleri

Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern GS maçı hangi kanalda? - Galatasaray Haberleri

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta için geri sayıma geçildi. Söz konusu haftada temsilcimiz Galatasaray, Alman devi Bayern Münih ile Allianz Arena'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya kısa bir süre sarı kırmızılı taraftarlar için hem A Grubu'ndaki son durumu hem de temsilcimizin kalan maçlarının fikstürünü bir araya getirdik...