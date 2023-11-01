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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern GS maçı hangi kanalda? - Galatasaray Haberleri

        Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Bayern GS maçı günü

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndek tesmilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında grup lideri Bayern Münih'e konuk oluyor. Sahasında karşılaştığı rakibine 3-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, deplasmanda rövanşı almak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği söz konusu mücadelenin günü, saati, yayıncı kanalı ve temsilcimizin muhtemel 11'ine dair bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:23
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta için geri sayıma geçildi. Söz konusu haftada temsilcimiz Galatasaray, Alman devi Bayern Münih ile Allianz Arena'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya kısa bir süre sarı kırmızılı taraftarlar için hem A Grubu'ndaki son durumu hem de temsilcimizin kalan maçlarının fikstürünü bir araya getirdik...

        2

        BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Bayern Münih Galatasaray A Grubu 4. maçı 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 23:00'de oynanacak.

        Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.

        3

        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

        1- Bayern Münih / 9 Puan (+4 av)

        2- Galatasaray / 4 Puan (-1 av)

        3- Kopenhag / 1 Puan (-1 av)

        4- Manchester United / 0 Puan (-2 av)

        4

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

        Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi

        5

        GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ

        8 KASIM ÇARŞAMBA

        Bayern Münih- Galatasaray (23:00)

        29 KASIM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Manchester United (20:45)

        12 ARALIK ÇARŞAMBA

        Kopenhag - Galatasaray (23:00)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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