Bayern Münih, Mathys Tel'in sözleşmesini uzattı
Alman devi Bayern Münih, 18 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Mathys Tel'in sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Fransız futbolcu Mathys Tel'in sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.
Bayern Münih Kulübü, 18 yaşındaki kanat oyuncusunun 2027'de bitecek mevcut kontratının 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Kariyerine Rennes'de başlayan genç futbolcu, 2022'de bonuslar dahil 28,5 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Tel, ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşadığı Bavyera ekibinde şu ana kadar 59 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.