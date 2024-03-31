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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih'te Zidane sesleri! - Futbol Haberleri

        Bayern Münih'te Zidane sesleri!

        Alman devi Bayern Münih'in teknik direktörlük görevine Zinedine Zidane'ı getirmek istediği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:03
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        Bayern Münih'te Zidane sesleri!
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        Almanya Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'in 13 puan gerisine düşen ve şampiyonluk yarışına havlu atan Bayern Münih, yeni teknik direktörü için çalışmalara başladı.

        Bild'in haberine göre; Bavyera ekibi, sezon sonunda görevden ayrılacak olan teknik direktör Thomas Tuchel'in yerine Zinedine Zidane'ı getirmek istiyor.

        Haberde; Zidane'ın bu teklifi değerlendirip Alman ekibine yanıtını ileteceği belirtilirken, Fransız teknik adamın yardımcılığına Bayern Münih'in eski oyuncusu Franck Ribery'nin getirilebileceği yazıldı.

        Real Madrid dışında herhangi bir takım çalıştırmayan 51 yaşındaki teknik adam 2021 yılından beri boşta.

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