Bayern Münih'ten Raphael Guerreiro kararı!

Bayern Münih, 3 yıldır takımda bulunan 32 yaşındaki Portekizli sol bek Raphael Guerreiro'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, "3 başarılı yılın ardından Raphael Guerreiro bu yaz FC Bayern'den ayrılacak. O zamana kadar, sezonu olabildiğince başarılı bir şekilde tamamlamak için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız." denildi.

Bu sezon 23 maçta 908 dakika süre alan Guerreiro, 4 gol - 3 asistlik performans sergiledi.