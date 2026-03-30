Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Bayern Münih'ten Raphael Guerreiro kararı!

        Bayern Münih'ten Raphael Guerreiro kararı!

        Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 32 yaşındaki Portekizli sol bek Raphael Guerreiro'nun sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2026 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayern Münih'ten Guerreiro kararı!

        Bayern Münih, 3 yıldır takımda bulunan 32 yaşındaki Portekizli sol bek Raphael Guerreiro'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

        Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, "3 başarılı yılın ardından Raphael Guerreiro bu yaz FC Bayern'den ayrılacak. O zamana kadar, sezonu olabildiğince başarılı bir şekilde tamamlamak için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız." denildi.

        Bu sezon 23 maçta 908 dakika süre alan Guerreiro, 4 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

