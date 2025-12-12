Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı!

Kariyerini Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te sürdüren Sacha Boey için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

DEVRE ARASINDA AYRILMASI BEKLENİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransız sağ bekin devre arasında Alman devinden ayrılması bekleniyor.

25 yaşındaki oyuncuyla çeşitli kulüplerin ilgisinin olduğu ve İngiliz ekibi Crystal Palace'ın da bu listede olduğu kaydedildi.

1 GOL - 2 ASİSTLİK KATKI

Bu sezon Bavyera temsilcisiyle 18 maça çıkan Sacha Boey, 1 gol - 2 asistlik katkı sağladı ve 832 dakika sahada kaldı.

18 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Fransız sağ bekin, B. Münih'le 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.