Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 25 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor.
Kariyerini Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te sürdüren Sacha Boey için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
DEVRE ARASINDA AYRILMASI BEKLENİYOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransız sağ bekin devre arasında Alman devinden ayrılması bekleniyor.
25 yaşındaki oyuncuyla çeşitli kulüplerin ilgisinin olduğu ve İngiliz ekibi Crystal Palace'ın da bu listede olduğu kaydedildi.
1 GOL - 2 ASİSTLİK KATKI
Bu sezon Bavyera temsilcisiyle 18 maça çıkan Sacha Boey, 1 gol - 2 asistlik katkı sağladı ve 832 dakika sahada kaldı.
18 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Fransız sağ bekin, B. Münih'le 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.