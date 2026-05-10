Bayhan Survivor'dan ayrıldı mı? Survivor Bayhan elendi mi, sağlık durumu nasıl?
Survivor'da yayınlanan son fragman sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Survivor'da Bayhan'ın sağlık durumu nedeniyle acil durum konseyinin toplandığı görülürken, Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama sonrası "Bayhan Survivor'dan ayrıldı mı?", "Diskalifiye mi oldu?" "Bayhan'ın sağlık durumu nasıl?" soruları gündeme geldi. Bayhan'ın yaşadığı sağlık sorununun ardından doktor kontrolünde tutulduğu ve yarışmaya devam edip edemeyeceğiyle ilgili nihai karar verildi. İşte detaylar...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da heyecan sürüyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Bayhan’ın sağlık problemi yaşadığı ve yarışmaya devam edip edemeyeceğinin değerlendirildiği görüldü. Acil durum konseyinde konuşan Acun Ilıcalı’nın, “Bayhan’ın sağlık durumuyla ilgili doktorlarımızın önemli değerlendirmeleri var” ifadeleri dikkat çekerken, izleyiciler yarışmacının adaya veda edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Bayhan Survivor'dan ayrıldı mı? Survivor Bayhan diskalifiye mi oldu? İşte detaylar...
SURVİVOR BAYHAN AYRILDI MI?
Survivor'un yayınlanan yeni bölüm fragmanında Bayhan küçük bir operasyon geçirdiğini, çok fazla kan kaybettiğini anlatarak ölümden döndüğünü belirtti.
Yaşanan olay sonrası Ada Konseyi'nde açıklamalar bulunan Acun Ilıcalı, "Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan'ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu" ifadelerini kullanmıştı
BAYHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Acun Ilıcalı, sağlık durumu merak edilen Bayhan'la ilgili yaptığı son açıklamada, tedavisinin devam ettiğini ve doktorlardan haber beklediklerini söylemişti.
Bayhan'ın ameliyat olduğu açıklandı. Yarışmacının sağlık durumunun iyi olduğu ancak yarışmaya devam edemeyeceği aktarıldı.
Bayhan sağlık sorunları nedeniyle Survivor'a veda etti.