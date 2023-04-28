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Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy ve Güntay Şimşek'in sorularını yanıtlayan Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan açıklamalar

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy ve Güntay Şimşek'in sorularını yanıtlayan Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan açıklamalar...

Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

TEKNOFEST milli teknoloji hamlesi vizyonu kapsamında toplumumuzu 7'70'e bulaştırmak için yaptığımız bir organizasyon. İlk 2018'de yapmıştık TEKNOFEST'i. Şu an 6. TEKNOFEST'i gerçekleştiriyoruz. Bir de Bakü'de yapmıştık Mayıs ayında. Anadolu'da muazzam ilgi var. Bütün şehirler kendi şehirlerinde yapılmasını istiyor. Şimdi İstanbul'u yapıyoruz. Ağustos ayında da Ankara'da yapacağız. Bizim TEKNOFEST için seçime endeksli diye bir tarih ayarlaması diye bir şeyimiz sözkonusu değil. Geçen sene ilan ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında 3 TEKNOFEST yapmaya karar verdik. TEKNOFEST dünyanın açık ara en büyük havacılık festivali.


"BURADA 41 TANE TEKNOLOJİ YARIŞMASI VAR"

Bu milletin evlatlarının hayallerinin tetiklendiği, yarışmaların olduğu çok farklı bir organizasyon. Burada yer alan 102 paydaş kurum var. Baykar, ROKETSAN, HAVELSAN, TÜBİKAT, MKE gibi kuruluşlar var. Bunların hiçbiri burada geliştirdiği teknoloji ve ürünü pazarlamak için değil; toplumla buluşturmak için yapıyor. Buraya 100 binler geldi. İnsanımız inanılmaz teveccüh gösteriyor. 10 yaşında bir çocuk geliyor. Onun uçağa dokunması, hayallerini tetiklemesiyle müthiş bir sinerji oluşturuyor. Mühendisler de o teveccühü görünce mutluluk duyuyor. Öte yanda burada 41 tane teknoloji yarışması var. Gençler lise, üniversite çağında robotlar yapıyor. Müthiş bir tecrübe oluşuyor.

"BUNLAR ÜLKEYİ GÜÇLÜ KILAN KAZANIMLAR"

Şu anda 1 milyon yarışmacı 330 bin takım başvurdu. 20 binden 1 milyona. 5 yılda 50 kat artmış. Ne kadar büyük dinamizm ve potansiyel olduğunu görüyoruz. Bu büyük bir gurur ve heyecan. Bunlar ülkemizin geleceği adına çok önemli bir kazanımdır. Savunma sanayinde son 20 yılda çok önemli kazanımlar var. Bu ülkeyi güçlü kılan kazanımlar. 3 gün boyunca bu coşku devam edecek.

"DÜNYADA YAPABİLECEK BİR BAKA ÜLKE YOK"

TEKNOFEST'le birlikte dinamizm oluşuyor. Buraya ilk ürünler prototip olarak geliyor. 2019'da Akınca daha hiç uçmamıştı, burada sergilemiştik. Kızılelma Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle Ağustos 2022'de TEKNOFEST Karadeniz'de halkımızla buluşturmuştuk. Şimdi burada halkımızın huzurunda dünyada ilk defa kol uçuşuyla halkımızın huzurunda uçuyor. Bunu dünyada başka yapabilcek potansiyelde bir ülke yok şu anda.

"MİLLETİMİZ İÇİN YAPILAN ORGANİZASYON"

Bizim TEKNOFEST sadece Baykar'ın değil 102 paydaş kuruluş var. Burada herkes, onbinlerce gönüllü, üniversiteli gönüllülerimiz var, akademisyenler, müthiş bir emek var burada. Dünyanın açık ara en büyük festivali. 1 milyon gencimiz yarışmalara katılmış. 1 yıl boyunca hazırlanılmış. Bu hazırlık yapılırken süreçlerden geçilmiş. Burası ticari bir organizasyon değil. Halk, millet, gelecek, bağımsızlığımız için yapılan bir organizasyon. Özellikle Türkiye'nin son 20 yılda ortaya koyduğu savunma sanayinde muazzam başarılar var. Bu sadece SİHA ve İHA'larla sınırlı değil.

"TÜRKİYE, İSRAİL'DEN HERON ALIYORDU"

Türkiye yurt dışından teknolojiyi tedarik ederken kimse bir şey demiyordu. İsrail'den Heron alıyordu Türkiye. Bunu sorgulayan, eleştiren herhangi bir siyasetçi gördünüz mü? Amerika'dan bir İHA tedarik edilmeye çalışıldı 2009 yılında. Peki niye biz böylesine önemli milli başarılar elde ediyoruz? Ne zamanki bu başarılar Türkiye'yi sahada güçlü kılıyor, terörle mücadelede müthiş bir başarıya imza atmasına sağlıyor. Böyle olduğu halde niye eleştiriler duymaya başlıyoruz? Bunun takdir edilmesi gerekmez mi?

"HEDEF GÖSTERİLDİM, SİYASET Mİ YAPIYORUM"

10 yıl önceye gidin. Her gün kalleşçe şehit haberleri duyuyorduk. Ne zaman ki Türkiye terörle mücadelede başarıya ulaştı ilk tepki CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. SİHA'ları Türk askeri bu ülkenin vatandaşlarının güvenliği için kullanıyor? Niye milli olduğu için rahatsızlık duyuyorsunuz? Tanrıkulu böyle derken, bu konu sayın Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Herhangi bir cevap vermiyor. Şu an Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'dan liste başı milletvekili adayı. Hedef gösterilirken, JİTEM denirken siyaset yapılmıyor, ben konuşurken mi siyaset yapıyorum?

"AMERİKALILARA TAHSİS EDECEĞİZ NE DEMEK?"

Babamın bize vasiyeti var; hiç kimseden maddi destek almayacaksınız, bütün masrafları biz karşılayacağız, diye. O günden beri bu vakıf hiçbir destek, hibe almadı. Biz büyükşehir belediye seçimlerinden önce maalesef vakfımız iftira kampanyasına maruz kalıyor. Veli Ağababa, büyükşehir belediyesinden 41 trilyon yardım aldı diyor. Biz maddi katkı sunuyoruz, gönüllülerimizi seferber ediyoruz, belediyelerin mekânlarına sadece öğretmenlerimizi gönderiyoruz. Çağrı yaptık, açıklayın, en ufak tek kuruş destek aldık mu? Ağababa şu anda Malatya'dan liste başı Milletvekili adayı. En son sayın Kılılçdaroğlu, TEKNOFEST'in ilk gününde tebrik ederim demek yerine 'Biz Atatürk havalimanı Amerikalı şirkete tahsis edeceğiz, onlarla yapacağız' ne demek?

"NURİ DEMİRAĞ ÖYLE BİR ENGELLENİYOR Kİ?"

Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ben Atatürk Havalimanı'nı bir tane Türk şirketine tahsis ettim, o kullanacak' dese ne derler? Bir şirkete peşkeş çekiyor derler. Nuri Demirağ bu ülkenin ilk özel sektör girişimcisi. Gök Okulu'nu burada kuruyor. 1935-45 yılları arasında uçaklar yapıyor. Ama öyle bir engelleniyor ki, yaptığı uçaklardan bir tanesi bile müzelerimizde örneği dahi yok. Sadece kullanılan aliminyum borular oyuncak müzesinde sergileniyor. Vecihi Hürkuş var. Nice girişimler var ki, muazzam atılımlar yapılmış. Ama üstü öyle örtülmüş ki, acentacılığa bırakılmış.

"MİLLİ TEKNOLOJİYE İFTİRA ATANLAR YÜKSELİYOR"

Sayın Kılıçdaroğlu 2012 yılında Baykar'ı ziyaret etti. Kendisine vizyonu anlattık. Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu anlattık. Önemli olan bu işlere sahip çıkmak. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizi bu konuda dünyada lider haline getirmişiz. Bu ülkenin bir başarısı ve kazanımı. Bizi iftira atan adamlar yükseliyor. Madem bize değer veriliyor, niye bize iftira atarak yükseliyor insanlar? Milli teknolojisine iftira atanlar yükseliyor! Niye? Ben bunu söyleyince siyaset mi oluyor?

"KILIÇDAROĞLU 'BU İŞ SİYASET ÜSTÜ' DEMİŞTİ"

Baykar'a diyorlar ki, rekabetten korkuyor? TEKNOFEST'te insansız hava yarışması var. Binlerce teknoloji takımı katılıyor. Şu an nesiller yetişmesi için çalışıyoruz. Böyle bir şeyden çekiniyor olsak böyle bir şey yapar mıyız? Biz kendi kabuğumuzda, fabrikamızda bir şey yapıyor olsak, geçmişte olduğu gibi sümen altı edilebilir. Ama halkla buluşuyor. Ona o halk sahip çıkar. Kılıçdaroğlu'nun babamla diyaloğu vardı. Biz ona anlattık. Türkiye'de kimse bizi bilmezken İsrail'in en büyük şirketi 'sizinle çalışmak istiyoruz' demişti. Bu işin önemini de anlattık. Kendisi bize 'Bu iş siyaset üstü, sahip çıkmamız lazım' dedi.

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