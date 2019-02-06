Baymak’ın, tam yoğuşmalı kombi ailesi büyüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Baymak, 5 yıldır gerçekleştirdiği Ar-Ge yatırımları ile yoğuşmalı teknolojisinde fark yaratmaya devam ediyor.
Kombide kompakt tasarım, sessiz çalışma özelliği, yüksek verim, konfor ve estetiği bir arada sunan Baymak’ın, Avrupa teknolojisini Türkiye’ye taşıdığı yoğuşmalı kombi ailesi yenilenen Duotec Compact ile genişledi.
Sadece 28 kilogram ağırlığı ve 70 santimetre yüksekliğiyle kullanıcı ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden tasarlanan Duotect Compact, Premix ve Cold Burner Door teknolojisiyle A enerji sınıfına sahip bulunuyor.
Daha küçük ve verimli Duotec Compact’ı kullanıcılarla buluşturan Baymak, bu yıl pazara sunulacak iki yeni ürünle yoğuşmalı kombi ailesini büyütmeye devam edecek.
"PAZAR PAYINI YÜZDE 11'DEN YÜZDE 13'E ÇIKARTTIK"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, Baymak markası ile hem Türkiye hem de dünyada iklimlendirme pazarında fark yaratacaklarını belirterek, "50. yılımızda Baymak’ın iklimlendirme pazarında dünyanın en iyi 10 markasından biri olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
2018 yılında sektörde yaşanan yüzde 5 küçülmeye rağmen Baymak olarak kombide adetsel bazda yüzde 9 büyüyerek pazar payını yüzde 11’den yüzde 13’e çıkarttıklarını aktaran Çolak, şunları kaydetti:
"2019 yılında en büyük hedefimiz ihracat. Grubun Almanya ve Amerika’daki boyler, Fransa'daki kazan ihtiyacını karşılıyoruz. Fabrikamızda, bu yıl sonunda devreye girecek 150 bin adetlik ek kombi üretim hattını da kuruyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla 2019 yılı ihracat hedefimizi, avro bazında yüzde 15 artış olarak belirledik. Tasarruf ve yüksek verimli, son teknolojiye sahip ürünlerle dünyanın her noktasında Baymak imzasını göreceğimiz bir dönem bizi bekliyor."
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