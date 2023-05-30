Baymak, LEED Altın Sertifika’nın sahibi oldu

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Baymak, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 2021 yılında ofis katında başlattığı çevre dostu uygulamaların ardından, 30 bin metrekarelik üretim tesisi ve ofis katını içeren alanda iç mekân hava kalitesini, enerji ve su tasarrufunu daha da artıran yeni uygulamaları sayesinde Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Altın Sertifika’nın sahibi oldu.

Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından geliştirilen LEED Sertifika sistemi bina ve iç mekânların çevre dostu ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre tasarlandığını, inşa edildiğini ve işletildiğini belgelendiren ve global ölçekte kabul gören bir sistem. İç mekân yaşam kalitesi, su verimliliği, aydınlatma sistemleri gibi pek çok başlıkta incelenen yapılar, bu alt başlıklarda topladığı puanlara göre Sertifikalı, Gümüş, Altın veya Platin olmak üzere 4 düzeyde ödüllendiriliyor.