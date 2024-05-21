Bayrakların yarıya indirilmesi ne demek? 21 Mayıs 2024 bayraklar neden yarıya indirildi?
Bugün pek çok kamu ve özel kuruluşların önünde göndere çekilmiş bayraklar yarıya indirildi. Bunu gören vatandaşlar "Bugün bayraklar neden yarıya indirildi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, bayrakların yarıya inmesinin sebebi haberimizin devamında...
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs akşamı meydana gelen helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Bilindiği üzere; milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir. İşte, konuya dair detaylar...
MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık." dedi.
MİLLİ YAS (ULUSAL YAS) NEDİR?
Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir.
Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.
Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.
MİLLİ YASTA BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?
Milli yas günlerinde bayrakların yarıya indirilmesi geleneği eski deniz savaşlarına kadar uzanmaktadır. Savaş sonrası yenilen gemi, galip tarafın bayrağını asıyordu. Bunu yapabilmek için de kendi bayrağını yarıya çekerek, üstte yer bırakmak zorundaydı. Hangi ulustan olursa olsun denizde birbirinin yanından geçen gemilerin, geçiş süresince bayraklarını yarıya indirme geleneği, bir saygı ifadesi olarak günümüzde de devam etmektedir.
MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?
Milli yasta o milletin tüm mensupları yas ilan etmiş sayılıp eğlence programları, etkinlikler ve spor müsabakalarına milli yas süresince ara verilir. Ancak milli yas günleri resmi tatil sayılmaz ve milli yas ilan edilen günlerde işe gidilmeye devam edilir.