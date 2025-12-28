Bayraktar Kızılelma'dan bir ilk daha

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın geliştirme süreci yeni kabiliyetlerin entegrasyonuyla devam ediyor. Çorlu’daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında iki farklı Bayraktar Kızılelma prototipi aynı anda gökyüzünde görev yaptı. Gerçekleştirilen testte insansız savaş uçağı üçüncü prototipi PT3 ve beşinci prototipi PT5 arka arkaya havalandı. Gökyüzüne çıkan 2 insansız savaş uçağı, Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbiriyle eşgüdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla formasyon uçuşu (kol uçuşu) icra etti. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez 2 insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu.

HAVA DEVRİYESİ GÖREVİ

Uçuş testinde modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan CAP (Combat Air Patrol - Hava Devriyesi) görevi de denendi. Bayraktar Kızılelma prototipleri, filo otonomisi yazılımları eşliğinde belirlenen rotada devriye uçuşu gerçekleştirdi. Böylece hava savunma görevlerinin milli insansız savaş uçağı tarafından filo halinde yapılabilirliği doğrulandı. Savaş uçaklarının belirli bölgeleri korumak amacıyla icra ettiği devriye ve önleme görevleri, gelecekte Kızılelma filoları tarafından otonom olarak gerçekleştirilebilecek. Test süreci boyunca insansız savaş uçaklarının otonom sistemleri ve birlikte harekât süreçleri yakından takip edildi. Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, sahip olduğu akıllı filo otonomisi altyapısı sayesinde gelecekte çoklu platformlarla koordineli harekât yapabilme kabiliyetini geliştirmeye devam edecek.

BAKAN KACIR: SAVAŞ SAHASINDA OYUN DEĞİŞTİRİCİ OLACAK Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Kacır, "Havacılıkta yeni çağın kapılarını Türkler açıyor. İnsanlı savaş uçaklarından çok daha kabiliyetli ve maliyet etkin olan insansız savaş uçakları, otonom ve sürü halinde yaptıkları görevlerle savaş sahasında oyun değiştirici olacak. Dengeler değişecek, her şey yeniden başlayacak" dedi. SSB GÖRGÜN: GELECEĞİN HAVA GÜCÜNÜ BUGÜNDEN İNŞA EDİYORUZ Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Görgün şunları dedi: Gök Vatan’da dünyada ilk kez gerçekleştirilen bir kabiliyet daha başarıyla hayata geçirildi. İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA Projesi kapsamında; KIZILELMA İnsansız Savaş Uçaklarımız, Azra Millî Data Linki (MDL) üzerinden birbirleriyle haberleşerek sürü İHA komutu altında devriye görevini tamamen otonom şekilde icra etti. Bu görev sırasında, birbirlerine yaklaşık 15 metre mesafeye kadar yaklaşan iki KIZILELMA ile dünyada ilk defa insansız savaş uçakları arasında yakın otonom kol uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Ortaya konan bu yetenek; otonomi, güvenli veri paylaşımı, görev koordinasyonu ve yapay zekâ destekli sürü kabiliyetleri alanlarında ulaştığımız ileri mühendislik seviyesinin açık bir göstergesidir. Aynı zamanda bu adım, insansız savaş uçaklarının birlikte hareket edebilen, görev paylaşımı yapabilen ve geleceğin hava muharebe konseptlerini şekillendirecek bir yapıya evrilmesinde kritik bir eşik niteliği taşımaktadır. Millî teknolojiyle geliştirilen bu kabiliyet, Türkiye’nin savunma havacılığında takip eden değil; öncü, yön veren ve standart belirleyen bir konuma ulaştığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu tarihî başarıda emeği geçen Baykar ailesini, mühendislerimizi ve tüm savunma sanayii ekosistemimizi gönülden tebrik ediyorum. Gök Vatan’da yapay zekâ ile güçlenen otonomi, geleceğin hava gücünü bugünden inşa ediyor.