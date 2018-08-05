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Bayraktar: Sebze ve meyvenin yüzde 46'sı sofraya ulaşmıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, her yıl üretilen 4 milyar tonluk gıdanın sadece 2,7 milyar tonunun tüketildiğini, 1,3 milyar tonluk gıdanın israf edildiğini bildirerek, "Dünyada üretilen sebze meyvenin yüzde 46'sı sofraya ulaşmıyor. Açlık sorununu çözmenin yolu israfı önlemekten geçiyor" dedi.

05.08.2018 - 14:12 | Güncelleme: DHA

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, israf konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, 7,7 milyara yaklaşan dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9,8 milyara ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Halen küresel düzeyde tarımın kişi başına 4 bin 600 kalorilik üretim yaptığını vurgulayan Bayraktar, bunun dünya nüfusunu doyurmaya rahatlıkla yeteceğini, ama Birleşmiş Milletler verilerine göre 815 milyon insanın açlık çektiğini, bunlardan 124 milyonunun ise açlıktan ölmek üzere olduğuna dikkati çekti.

DHA'da yer alan habere göre; dünyada üretilen gıdanın yaklaşık üçte birinin çöpe gittiğini belirten Bayraktar, "Bu rakam, 2,5 milyardan fazla insanı doyurmaya yetecek kadar çok. Dünyada üretilen sebze meyvenin yüzde 46'sı sofraya ulaşmıyor" dedi.

'TÜRKİYE'DE ÇOK BÜYÜK İSRAF VAR'

Ulusal Kaynakları Savunma Konseyi (NRDC) raporuna göre, ABD´de her yıl üretilen gıdanın yüzde 40´ının, meyve ve sebzenin yüzde 52´sinin, deniz ürünlerinin yüzde 50´sinin, tahıl ürünlerinin yüzde 38´inin ve et ürünlerinin yüzde 22´sinin çöpe atıldığını bildiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Diğer gelişmiş ülkelerin de ABD´den farkı yok. Ülkemizde de çok büyük israf var. Üretilen meyve sebzenin en az yüzde 25-30´u, daha sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor. Araştırmalara göre gıda israfının yüzde 42´si evlerde meydana geliyor. İsrafın yüzde 39´u üreticiler, yüzde 5´i perakendeciler, yüzde 14´ü de yemek sektöründe gerçekleşiyor. Açlık sorununu çözmenin yolu, israfı önlemekten geçiyor. Her yıl üretilen 4 milyar tonluk gıdanın sadece 2,7 milyar tonu tüketilirken, 1,3 milyar tonu israf ediliyor. 2050 yılına kadar gıda tüketimi en az 1,6 milyar ton artacak. Bunun en az yarısı israfın azaltılmasıyla karşılanabilir. İsrafı azaltamazsak üretmemiz gereken ek gıda, 2,4 milyar tonu bulacak."

İSRAFIN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

İsraf ile ilgili mücadelenin tarladan başlaması gerektiğini belirten Bayraktar, üreticilerin yetiştirme teknikleri ve hasat teknikleri konusunda da bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Üreticilerimiz, üretim sırasında yanlış uygulamalar yapmamalı, hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda dikkatli davranmalıdır. Ürün olgunlaşmadan önce veya aşırı olgunlaşmış şekilde toplamamalı, bahçede uygun meyve ve sebze toplama kapları bulundurmalı, ürün güneşten korunmalı ve paketleme tesislerine teslimde veya pazara taşımada gecikilmemelidir. Hasat edilen ürünler uygun şekilde paketlenmeli, taşınmalı ve depolanmalıdır. Bu amaçla soğuk hava depolarının sayısı ve kapasitesi yükseltilmeli ve bu tesislere verilen destekler artırılarak devam etmelidir."

TÜKETİCİNİN YAPMASI GEREKENLER

İsrafı önleme konusunda tüketicinin de yapması gerekenler olduğunu belirten Bayraktar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüketici, ürünü, kayba ve israfa uğratmayacak miktarda ihtiyacı kadar satın almalıdır. Başta sebze, meyve olmak üzere ürünleri uygun saklama ve kullanma şartlarına uymalı, zamanını geçirmeden değerlendirmelidir. Alışverişe gitmeden önce evdeki yiyecekleri gözden geçirerek bir alışveriş listesi yapmalı, ihtiyacından fazlasını almamalıdır. Ülkemizde her gün 5 milyon ekmek israf edilmektedir. İhtiyacın üzerinde ekmek alınmamalı, bayatlayan ekmekler uygun bir şekilde değerlendirilmelidir. Evde veya lokantalarda yemek küçük porsiyonlar halinde servis edilmeli, yenebilecek kadar alınmalı, tabakta yemek bırakılmamalıdır. Sipariş edilen yemeğin fazla gelmesi durumunda kalanların paketlenmesini talep edilmelidir."

Bayraktar, ayrıca gıda israfı konusunda halkı bilinçlendirecek kamu spotları hazırlanması ve israf konusunun medyada geniş ölçekte yer almasının toplumsal bilinç sağlanması için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

 

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