Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.029,54 %-2,35
        DOLAR 45,5769 %0,00
        EURO 52,9995 %-0,24
        GRAM ALTIN 6.661,95 %-0,45
        FAİZ 43,50 %2,67
        GÜMÜŞ GRAM 111,23 %-2,32
        BITCOIN 76.745,00 %-0,14
        GBP/TRY 61,1320 %-0,15
        EUR/USD 1,1619 %-0,32
        BRENT 110,46 %-1,46
        ÇEYREK ALTIN 10.892,29 %-0,45
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bayram döneminde otobüs seferlerine fahiş fiyat ve korsan taşımacılık denetimi

        Bayram döneminde otobüs seferlerine fahiş fiyat ve korsan taşımacılık denetimi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili nedeniyle otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik fahiş fiyat ve korsan taşımacılık denetimlerinin artırılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 12:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramda otobüslere denetim artacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yapılacak denetimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Kurban Bayramı tatili döneminde şehirler arası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız gerçekleştirileceğini aktaran Uraloğlu, Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan firmaların tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımlarının uygulanacağını ifade etti.

        Uraloğlu, denetimlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak. Fahiş fiyatlı bilet satan, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık yapanlara gerekli idari işlem uygulanacak. Türkiye genelinde tarifeli yolcu taşımacılığı (B1-D1) faaliyeti yürüten tüm taşımacı firmaları denetime tabi tutacağız. Denetimleri hem yerinde hem de elektronik denetim sistemleri üzerinden gerçekleştireceğiz."

        REKLAM

        "Denetimler sadece bayram dönemini kapsamıyor"

        Çalışmaları, Bakanlık ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle yürüttüklerini belirten Uraloğlu, bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi üzerinden yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik denetimler gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası otobüs seyahatlerinde yoğunluk beklendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Denetimler sadece bayram dönemini kapsamıyor. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin şekilde devam etmektedir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 17 Mayıs 2026 (Pekin Zirvesinde Kazanan Kim Oldu?)

        Pekin zirvesinde kazanan kim oldu? Trump İran'a saldırı kararı verdi mi? ABD'nin yeni saldırı hedefi Küba mı? 14 yaşındaki Doruk Sabuncuoğlu'nun Matematikte Büyük Başarısı... Akranlarına ne tavsiye ediyor? Zeybek mi, zeibekiko mu? Batı kamuoyunda İsrail'e bakış değişiyor mu? Eurovision şarkı yarışma...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Aile içi dehşet... 16 yaşındaki torun ninesini bıçakladı!
        Aile içi dehşet... 16 yaşındaki torun ninesini bıçakladı!