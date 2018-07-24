Bayram ikramiyesi SGK - Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından heyecanla bekleniyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihi beklemeye başladı. Peki; bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili detaylar...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENCEK?

24 Haziran seçimleri öncesi emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000'er lira ikramiye müjdesi verilmişti. SGK - Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, Ramazan Bayramı öncesinde almıştı. SGK - Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Kurban Bayramı öncesinde de ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı ikramiyesinin kesin olarak ne zaman verileceği bilinmiyor ancak Kurban Bayramı ikramiyesinin en geç arefe gününden önce SGK - Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına yatacağı biliniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu sene Kurban Bayramı, 20 Ağustos'ta Arefe günüyle birlikte başlıyor. Bayramın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı, 4 gün sürüyor. 25 Ağustos yani Kurban Bayramı'nın son günü Cuma günü. Kurban Bayramı tatili 9 gün ilan edilirse 18 Ağustos'tan itibaren tatil başlayacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

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