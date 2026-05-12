Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin en çok araştırdığı konuların başında bayram ikramiyesi ödeme tarihleri geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimini kısa süre içinde duyurması bekleniyor. 2026 yılı emekli ikramiyesi tutarı 4 bin TL olarak belirlendi. Böylece emekliler yıl içinde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplam 8 bin TL ikramiye almış olacak. Peki, 'Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4 bin TL bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak?' İşte 2026 bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih...