        Haberler Bilgi Ekonomi Bayram mesai ücreti, bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Bayramda çalışan ne kadar ücret alır, bayram mesaisi hesaplama örnek tablo

        Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır? Örnek bayram mesaisi hesaplama tablosu

        "Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır?" sorusu, Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle çalışanların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Resmî tatil günlerinde çalışan işçilere ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirleniyor. Buna göre bayram günü çalışmayan işçiler günlük ücretlerini kesintisiz alırken, bayramda çalışanlara ise bir günlük ücretlerine ek olarak bir günlük daha ödeme yapılıyor. Peki, bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır, bayramda çalışan ne kadar ücret alır? İşte merak edilen hesaplama detayları…

        Giriş: 19.03.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Ramazan Bayramının idrak edilmesiyle, "Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır?" soruları yeniden gündeme geldi. Resmî tatil günlerinde çalışan işçilere yapılacak ödemeler 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirlenirken, bayramda çalışanların ücretlerinin nasıl hesaplandığı da merak ediliyor. Peki, bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır, bayramda çalışan ne kadar ücret alır? İşte çalışanların sıkça araştırdığı bayram mesaisi hesaplama detayları…

        BAYRAM MESAİ ÜCRETİ NEDİR?

        Bayram mesai ücreti, resmî tatil günlerinde çalışan işçilere ödenen ek ücret anlamına gelir ve Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu’na göre hesaplanır. Bayram günü çalışmak yüzde 100 zamlı ücret anlamına gelir.

        BAYRAM MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

        Resmî tatil günlerinde çalışan bir işçi için iki farklı durum vardır:

        1. Bayram günü çalışmazsa

        Çalışmasa bile o günün ücretini tam alır.

        Yani maaşından kesinti yapılmaz.

        2. Bayram günü çalışırsa

        Normal günlük ücretine bir günlük ücret daha eklenir.

        Yani toplamda 2 günlük ücret kazanmış olur.

        ÖRNEK BAYRAM MESAİSİ HESAPLAMA TABLOSU

        Örneğin aylık maaşın 30.000 TL olduğunu düşünelim.

        Günlük ücret hesaplanır

        30.000 ÷ 30 = 1.000 TL

        Bayram günü çalışılırsa

        Normal günlük ücret: 1.000 TL

        Bayram mesai ücreti: 1.000 TL

        Toplam: 2.000 TL

