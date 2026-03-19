Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır? Örnek bayram mesaisi hesaplama tablosu
"Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır?" sorusu, Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle çalışanların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Resmî tatil günlerinde çalışan işçilere ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirleniyor. Buna göre bayram günü çalışmayan işçiler günlük ücretlerini kesintisiz alırken, bayramda çalışanlara ise bir günlük ücretlerine ek olarak bir günlük daha ödeme yapılıyor. Peki, bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır, bayramda çalışan ne kadar ücret alır? İşte merak edilen hesaplama detayları…
BAYRAM MESAİ ÜCRETİ NEDİR?
Bayram mesai ücreti, resmî tatil günlerinde çalışan işçilere ödenen ek ücret anlamına gelir ve Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu’na göre hesaplanır. Bayram günü çalışmak yüzde 100 zamlı ücret anlamına gelir.
BAYRAM MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
Resmî tatil günlerinde çalışan bir işçi için iki farklı durum vardır:
1. Bayram günü çalışmazsa
Çalışmasa bile o günün ücretini tam alır.
Yani maaşından kesinti yapılmaz.
2. Bayram günü çalışırsa
Normal günlük ücretine bir günlük ücret daha eklenir.
Yani toplamda 2 günlük ücret kazanmış olur.