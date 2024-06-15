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        Haberler Bilgi Yaşam Bayram namazı saati: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il Diyanet ile 16 Haziran 2024 Kurban Bayramı namazı vakitleri

        İl il bayram namazı vakti açıklandı! Diyanet ile 2024 Kurban Bayramı namazı saati kaçta kılınacak?

        Kurban Bayramı, 16 Haziran 2024 Pazar günü bayram namazı ile karşılanacak. Milyonlarca müslüman, bayramın 1. günü erken saatlerde bayram namazı için camilere akın edecek. Cemaatle birlikte bayram namazını eda edecek olan Müslümanlar, il il bayram namazı saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, İzmir, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilin bayram namazı vakitlerini paylaştı. Bu kapsamda "Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" soruları gündeme geldi. İşte, 16 Haziran 2024 il il Kurban Bayramı namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 10:30 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:30
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        1

        Kurban Bayramı için artık kısa bir zaman kaldı. İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı 16 Haziran'da bayram namazı ile karşılanacak. Bayramın ilk günü camilere akın edecek olanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram namazı vakti açıklandı. Buna göre; Kurban Bayramı namazı Adana'da 05.52, İzmir'de 06.21, Iğdır'da 05.10, Antalya'da 06.11'de kılınacak. Peki, 16 Haziran 2024 Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, 81 ilin bayram namazı saatleri...

        2

        İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bayram namazı, Kurban Bayramı’nın 1. Günü olan 16 Haziran Pazar günü 81 ilde Diyanet tarafından yayınlanan bayram namazı saatlerine göre eda edilecek.

        İstanbul’da bayram namazı saat 06.07’de kılınacak.

        3

        ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

        Ankara'da bayram namazı saat 05.54’te eda edilecek.

        4

        İZMİR BAYRAM NAMAZI VAKTİ

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre; İzmir'de bayram namazı 06.21'da kılınacak.

        5

        BURSA BAYRAM NAMAZI VAKTİ KAÇTA?

        Bursa'da 16 Haziran Pazar günü kılınacak bayram namazı saat 06.09’da başlayacak.

        6

        BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

        Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle

        Adana: 05.52

        Adıyaman: 05.38

        Afyonkarahisar: 06.07

        Ağrı: 05.14

        Aksaray: 05.54

        Amasya: 05.41

        Ankara: 05.54

        Antalya: 06.11

        Ardahan: 05.12

        Artvin: 05.15

        Aydın: 06.20

        Balıkesir: 06.15

        Bartın: 05.52

        Batman: 05.27

        Bayburt: 05.24

        Bilecik: 06.05

        Bingöl: 05.26

        Bitlis: 05.21

        Bolu: 05.57

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        7

        Burdur: 06.10

        Bursa: 06.09

        Çanakkale: 06.20

        Çankırı: 05.50

        Çorum: 05.44

        Denizli: 06.15

        Diyarbakır: 05.30

        Düzce: 05.59

        Edirne: 06.15

        Elazığ: 05.32

        Erzincan: 05.28

        Erzurum: 05.21

        Eskişehir: 06.04

        Gaziantep: 05.43

        Giresun: 05.30

        Gümüşhane: 05.26

        Hakkari: 05.17

        Hatay: 05.50

        Iğdır: 05.10

        Isparta: 06.09

        İstanbul: 06.07

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        8

        İzmir: 06.21

        Kahramanmaraş: 05.44

        Karabük: 05.52

        Karaman: 06.00

        Kars: 05.12

        Kastamonu: 05.47

        Kayseri: 05.47

        Kilis: 05.45

        Kırıkkale: 05.52

        Kırklareli: 06.12

        Kırşehir: 05.51

        Kocaeli: 06.04

        Konya: 06.01

        Kütahya: 06.07

        Malatya: 05.37

        Manisa: 06.19

        Mardin: 05.29

        Mersin: 05.55

        Muğla: 06.19

        Muş: 05.23

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        9

        Nevşehir: 05.50

        Niğde: 05.52

        Ordu: 05.32

        Osmaniye: 05.48

        Rize: 05.21

        Sakarya: 06.02

        Samsun: 05.37

        Şanlıurfa: 05.38

        Siirt: 05.23

        Sinop: 05.40

        Şırnak: 05.22

        Sivas: 05.28

        Tekirdağ: 06.13

        Tokat: 05.39

        Trabzon: 05.24

        Tunceli: 05.30

        Uşak: 06.11

        Van: 05.16

        Yalova: 06.07

        Yozgat: 05.47

        Zonguldak: 05.55

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        10

        Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.24, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.15, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.12, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.12'de eda edilecek.

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