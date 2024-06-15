Çanakkale bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2024 Çanakkale bayram namazı saati
Kurban Bayramı gelişi ile Çanakkale bayram namazı saati merak ediliyor. 16 Haziran Pazar günü başlayan ve dört gün süren Kurban Bayramı, bayram namazı ile karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı saatleri ile Çanakkale namaz saatleri de netlik kazandı. İşte 16 Haziran 2024'te Çanakkale bayram namazı vakti hakkında merak edilen bilgiler...
Çanakkale bayram namazı vakti... İslam alemi için ayrı bir anlama ve öneme sahip olan Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü itibarıyla başlıyor. Ramazan Bayamı sonrasında gelen Kurban Bayramı'nda çeşitli ibadetler gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca duyurulan bayram namazı saatleri ile Çanakkale bayram namazı vakti de açıklandı. Peki, Çanakkale bayram namazı hangi saatte kılınacak? İşte detaylar...
ÇANAKKALE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bayram namazı, Kurban Bayramı’nın 1. Günü olan 16 Haziran Pazar günü 81 ilde Diyanet tarafından yayınlanan bayram namazı saatlerine göre eda edilecek.
Çanakkale bayram namazı saat 06.20'de kılınacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat:
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.