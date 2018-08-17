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Bayram öncesi otobüs biletleri tükendi

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı öncesi otobüs biletlerinin tükendiğini belirterek, "Bayram tatilinin 9 gün olması ve bayram sonrası yaz tatilinin son dönemine denk gelmesi nedeniyle hem gidiş hem de dönüş biletleri tükendi. İki taraflı koyduğumuz ek seferlerin biletlerini satmaya başladık." dedi

17.08.2018 - 11:19 | Güncelleme: AA

Özcan, bayram tatilinin 9 gün olmasının vatandaşlarda memleketlerine gitmek için ciddi bir istek uyandırdığını kaydederek, bazı vatandaşların kurbanlarını memleketlerinde kestirdiğini aktardı.

Normalde yaz mevsiminde İstanbul'dan Anadolu ve Trakya'ya günde ortalama bin 500-bin 700 otobüs seferi gerçekleştiğini dile getiren Özcan, ancak son günlerce bu sayının 2 bine çıktığını bildirdi.

Özcan, "Bayram tatilinin 9 gün olması ve bayram sonrası yaz tatilinin son dönemine denk gelmesi nedeniyle hem gidiş hem de dönüş biletleri tükendi. İki taraflı koyduğumuz ek seferlerin biletlerini satmaya başladık. Bugünden itibaren 4 gün boyunca İstanbul'dan ek seferlerle birlikte günde tam 2 bin 500 otobüs seferi olacak. Bir otobüste ortalama 45 kişi olsa 4 günde tam 450 bin kişiyi taşıyacağız." diye konuştu.

"DÖNÜŞ DAHA YOĞUN, EK SEFER SÜRESİ UZATILSIN"

Özcan, bayram tatilinin yazın son dönemine denk gelmesi nedeniyle daha önce memleketine giden vatandaşların da dönüş için bilet almaya başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gidişlerimiz yoğun ama dönüşlerimiz acaip yoğun. Bakanlığın, şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince yapacağı ek seferler için izin süresi 15 Ağustos'ta başladı ve 28 Ağustos'ta bitecek. Bu süreçte B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli sahip araçları 28 Ağustos'a kadar kullanabilecek. Bizim talebimiz bu ek sefer süresinin 3 Eylül'e kadar uzatılması.

Çünkü vatandaşlar memleketlerin kurban kesip kavurma yapıyor, memleketlerinde hazırladıkları kışlık yiyecekleri getirmek istiyor. Kavurmasını, bulgurunu, tarhanasını, turşusunu, peynirini, fasulyesini her neyse kışlık yiyeceğini getirmek için vatandaşlar aracı yoksa otobüsü tercih ediyor. Bu nedenle de okulların başlamasına bir süre kala İstanbul'a gelmeyi tercih ediyor. İşte bu yüzden dönüş için ek sefer süresinin uzatılmasını ve mağduriyet yaşanmamasını istiyoruz."

Özcan, şehirlerlarası taşımacılıkta kullanılan 8 bin 500 otobüs bulunduğunu belirterek, bayram dönemlerinde bu rakamın yüzde 20-25 üzerinde sefer yapıldığını bildirdi.

"BİLETLERİ MUTLAKA OTOGARDAN KALKAN FİRMALARDAN ALIN"

TOFED Genel Başkanı Özcan, bazı yolcuların, gidecekleri yer için tüm firmalara sormadan alternatif bilet arayışına girdiğini kaydederek, bu gibi durumlarda bilet bulamaması durumunda yolcuların panik yapmaması gerektiğini vurguladı.

Yolcuların mutlaka otogardan kalkan otobüs firmalarından biletlerini almaları gerektiğinin altını çizen Özcan, şu uyarılarda bulundu:

"Öyle mahalle arasından kalkan, biletleri kasapta, manavda satılan şirketlerden bilet almasınlar. Aksi halde açıkta kalabilirler. Ayrıca, zaman zaman 3-4 aile birleşip servis minibüsü tutarak memleketine gitmek istiyor. Bu gibi durumlarda söz konusu minibüsler denetlenemediği için birçok eksik olabiliyor. Mesela, şoför deneyimsiz oluyor, belgeler eksik oluyor. Yolda kalabiliyorlar. Allah korusun, kaza bela olabiliyor. O yüzden vatandaşlarımızdan bu konuda çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum."

 

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