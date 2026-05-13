Bayram tatili günleri 2026: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, tatile kaç gün kaldı?
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişinin merakla beklediği tatil kararı resmen açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Arefe günü için alınan idari izin kararıyla birlikte kamu çalışanları uzun bir tatil fırsatı yakalarken, bayram öncesi "Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün olacak?" soruları da yanıt buldu. İşte 2026 Kurban Bayramı tatiliyle ilgili tüm detaylar…
Kurban Bayramı öncesinde tatil planı yapan vatandaşlara beklenen haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni düzenlemeyle birlikte Kurban Bayramı tatili resmi olarak 9 güne uzatıldı. Hafta sonlarıyla birleşen idari izin kararı, özellikle seyahat ve aile ziyaretleri için hazırlık yapan milyonlarca kişiyi sevindirdi. Bayram tarihleri, arefe günü ve tatil süresine dair tüm ayrıntılar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Resmi takvime göre Kurban Bayramı tatili, arife günü öğleden sonra başlamasıyla birlikte toplamda 4,5 gün sürüyor. Ancak bu yıl arife gününün Salı’ya, bayramın son gününün ise Cumartesiye denk gelmesi, tatilin hafta sonuyla birleşme ihtimalini gündeme taşıdı. Bu nedenle gözler, tatilin “köprü izin” ile uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin yapılacak resmi açıklamalara çevrilmişti.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?
Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklenen açıklama geldi. Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı duyuruda bayram tatilinin idari izinle birlikte 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesiyle alınan "köprü izin" kararıyla kamu çalışanları için tatil süresi uzatıldı.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri ve günleri aşağıda belirtilmiştir:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi