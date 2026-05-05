Milyonları ilgilendiren bayram tatili kararı resmileşti. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin idari izinle birlikte 9 gün olarak uygulanacağını açıkladı. Daha önce 4,5 gün olarak öngörülen resmi tatil süresi, alınan yeni kararla uzatılırken, özellikle turizm ve seyahat planlarında hareketlilik bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu, kaç güne çıktı? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? İşte detaylar...