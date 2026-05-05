        Kurban Bayramı tatiliyle ilgili milyonların beklediği karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Arefe gününün Salı'ya denk gelmesiyle birlikte alınan "köprü izin" kararı, tatil planı yapan kişilere uzun bir dinlenme fırsatı sundu. Yeni düzenlemeyle kamu çalışanları için bayram tatili hafta sonlarıyla birleşerek toplamda 9 gün olacak. İşte bayram tatili hakkında bilgiler...

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 00:03 Güncelleme:
        Milyonları ilgilendiren bayram tatili kararı resmileşti. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin idari izinle birlikte 9 gün olarak uygulanacağını açıkladı. Daha önce 4,5 gün olarak öngörülen resmi tatil süresi, alınan yeni kararla uzatılırken, özellikle turizm ve seyahat planlarında hareketlilik bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu, kaç güne çıktı? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Resmi takvime göre Kurban Bayramı tatili, arife günü öğleden sonra başlamasıyla birlikte toplamda 4,5 gün sürüyor. Ancak bu yıl arife gününün Salı’ya, bayramın son gününün ise Cumartesiye denk gelmesi, tatilin hafta sonuyla birleşme ihtimalini gündeme taşıdı. Bu nedenle gözler, tatilin “köprü izin” ile uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin yapılacak resmi açıklamalara çevrilmişti.

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?

        Son dakika gelişmesine göre, Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklenen açıklama geldi. Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı duyuruda bayram tatilinin idari izinle birlikte 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesiyle alınan “köprü izin” kararıyla kamu çalışanları için tatil süresi uzatıldı.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri ve günleri aşağıda belirtilmiştir:

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)

        Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
