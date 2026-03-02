Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek, son oruç hangi gün tutulacak?

        Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı kaç gün sürecek?

        Ramazan ayı ile birlikte yurt genelinde oruçlar tutulmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla Ramazan'ın 12. orucu idrak edilirken, manevi atmosfer her geçen gün daha da yoğun hissediliyor. Ramazan ayının sonunda bayrama kavuşmayı bekleyen binlerce vatandaş, bayrama kaç gün kaldığını araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, bayram tatili kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 12:23
        1

        Mübarek Ramazan ayı, manevi atmosferi ve coşkusuyla idrak edilmeye devam ediyor. Ramazan ayının 19 Mart Perşembe günü başlamasının ardından bugün 12’nci oruç tutuluyor. Oruç ibadetlerini yerine getirmeyi sürdüren vatandaşlar, Ramazan Bayramı tarihini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimi ile bayram tatili tarihi netleşti. Bu kapsamda "Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, son oruç ne zaman tutulacak?" sorularının cevabı haberimizde...

        2

        RAMAZAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

        2026 yılının Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak.

        Buna göre 2 Mart bugün itibarıyla Ramazan Bayramı’na 18 gün kaldı.

        3

        SON ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

        Ramazan ayının son orucu 19 Mart Perşembe günü tutulacak ve aynı gün Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.

        4

        RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

        Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

        5

        BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        2026 yılının Ramazan bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek. Bu doğrultuda Ramazan bayramı tatili, arife gününün yarım gün sayılmasıyla birlikte toplam 3,5 gün sürecek.

        Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk gününün Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı konusunda resmi bir karar bulunmuyor.

