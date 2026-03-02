Mübarek Ramazan ayı, manevi atmosferi ve coşkusuyla idrak edilmeye devam ediyor. Ramazan ayının 19 Mart Perşembe günü başlamasının ardından bugün 12’nci oruç tutuluyor. Oruç ibadetlerini yerine getirmeyi sürdüren vatandaşlar, Ramazan Bayramı tarihini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimi ile bayram tatili tarihi netleşti. Bu kapsamda "Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, son oruç ne zaman tutulacak?" sorularının cevabı haberimizde...