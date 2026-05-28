        Bayramda doğayla buluşmak isteyenlerin adresi Gölcük Tabiat Parkı oldu

        Kurban Bayramı tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen ziyaretçiler, Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 09:40 Güncelleme:
        Bayramda doğayla buluşmak isteyenlerin adresi

        Ankara ve İstanbul'a yaklaşık 2,5 saat, Bolu kent merkezine ise 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, bayramın ilk gününde tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer aldı.

        Sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Çam ormanlarıyla çevrili alanda aileleriyle vakit geçiren vatandaşlar, mangal, semaver ve yer ateşi yakmanın yasak olduğu tabiat parkında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı.

        Bazı vatandaşlar ise kamp sandalyelerine oturarak manzaranın keyfini çıkardı.

        Tabiat parkına Ankara'dan ailesiyle gelen Sezgin Akkurt, Gölcük'ü daha önce gelenlerden duyarak geldiklerini belirtti.

        Gölcük'ün çok güzel olduğunu ifade eden Akkurt, "Biz 7 kişi ailemizle günübirlik geldik. Gezip geri döneceğiz" dedi.

        Kurban bayramı tatilini geçirmek için ailesi ile parka gelen 14 yaşındaki Muktedir Shahen ise Gölcük'ün doğanın içinde eğlenceli bir yer olduğunu söyledi.

        Shahen, Gölcük'ün doğallığını ve güzelliğini okul arkadaşlarına da anlatacağını kaydetti.

