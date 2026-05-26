        Kurban Bayramı yaklaşırken, "Bayramda eczaneler açık mı?", "Nöbetçi eczane nasıl bulunur?" ve "Eczaneler kaça kadar çalışacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. İşte 2026 Kurban Bayramı'nda Eczanelerin çalışma durumu...

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 08:42 Güncelleme:
        Kurban Bayramı öncesinde ilaç ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar eczanelerin bayram çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Resmi tatil boyunca normal eczanelerin büyük bölümünün kapalı olması beklenirken, nöbetçi eczanelerin hizmet vermeye devam edeceği belirtiliyor. Peki, "Bayramda Eczaneler açık mı, kapalı mı? 2026 Kurban Bayramı'nda Nöbetçi Eczaneler çalışıyor mu?" İşte detaylar...

        BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

        2026 Kurban Bayramı süresince normal eczanelerin büyük bölümünün resmi tatil nedeniyle kapalı olması bekleniyor. Ancak Türkiye genelinde belirlenen nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

        Genel uygulamaya göre:

        Bayramın resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık oluyor

        Normal eczaneler bayram sonrası ilk iş gününde yeniden hizmet vermeye başlıyor

        Hastane yakınlarındaki nöbetçi eczanelerde yoğunluk yaşanabiliyor

        Nöbetçi eczaneler bayramda çalışıyor mu?

        Evet, Kurban Bayramı boyunca nöbetçi eczanelerin 24 saat esasına göre hizmet vermesi bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde acil ilaç ihtiyacı yaşayan vatandaşlar nöbetçi eczanelerden hizmet alabiliyor.

        NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

        Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile beraber “ TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama” ekranından vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabiliyor. Türkiye’nin 81 ilinde ve ilçelerde nöbetçi eczaneleri görüntüleyebilmek için buraya tıklayabilirsiniz. e-Devlet üzerinden nöbetçi eczane sorgulama işlemi yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapmanıza gerek bulunmamaktadır.

        Nöbetçi eczane sorgulama ekranında hangi tarihlerde eczanelerin açık olacağını, eczane sahibinin adı, ilçesi, telefon numarası ve eczanenin açık adresini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda “Haritada Göster” seçeneğiyle nöbetçi eczanelere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

