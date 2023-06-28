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Bayramda havale, eft ve fast yapılır mı? Kurban Bayramı'nda fast, havale ve eft ne zaman hesaba geçer?

Kurban Bayramı coşkusu başladı. Türkiye'nin her yanında büyük bir mutlulukla yaşanan bayram esnasında bankacılık işlemleri olan vatandaşlar; Kurban Bayramı'nda fast, havale ve eft yapılır mı ve ne zaman hesaba geçer aramaları yapıyor. İşte, bayramda söz konusu bankacılık işlemlerine dair tüm bilinmesi gerekenler...

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  • Bayramda havale, eft ve fast yapılır mı ve nasıl yapılır? Kurban Bayramı'nda fast, havale ve eft ne zaman hesaba geçer?

    Kurban Bayramı'nın başlaması ile birlikte bayramda havale, eft ve fast gibi birçok bankacılık işlemi de gündem olmuş durumda. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar; bayramda bankacılık işleri nasıl ve ne zaman yapılır sorularının cevaplarını arıyor. İşte, söz konusu duruma dair detaylar...
  • Bayramda havale, eft ve fast yapılır mı ve nasıl yapılır? Kurban Bayramı'nda fast, havale ve eft ne zaman hesaba geçer?

    BAYRAMDA HAVALE, EFT, FAST HESABA GEÇER Mİ?

    Bayram günlerde havale işlemleri aynı bankalar üzerinden gerçekleştirildiğinden hesaba geçmektedir.
  • Bayramda havale, eft ve fast yapılır mı ve nasıl yapılır? Kurban Bayramı'nda fast, havale ve eft ne zaman hesaba geçer?

    EFT ise farklı bankalar üzerinden yapıldığından bayram boyunca hesaplara geçmeyecek. EFT işlemleri bankaların açıldığı 3 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00’dan sonra hesaplara aktarılacak.

     

    Fast ile yapılan ödemeler resmi tatil, dini tatillerde hemen hesaba geçmektedir. FAST işlemleri 7-24 anında karşı hesaba geçer ve konu hakkında bankalar anında bilgilendirme yapar.
  • Bayramda havale, eft ve fast yapılır mı ve nasıl yapılır? Kurban Bayramı'nda fast, havale ve eft ne zaman hesaba geçer?

    KUYUMCULAR, DÖVİZ BÜROLARI VE BANKALAR KAPALI OLACAK

    Kurban Bayramı boyunca tüm kamu kurumları kapalı olacak. Ayrıca kuyumcular, noter, döviz büroları ve bankalar hizmet vermeyecek. İşte, Kurban Bayramı tarihleri;
  • Bayramda havale, eft ve fast yapılır mı ve nasıl yapılır? Kurban Bayramı'nda fast, havale ve eft ne zaman hesaba geçer?

    28 Haziran Çarşamba Kurban Bayramı’nın 1. günü (resmi tatil)

    29 Haziran Perşembe Kurban Bayramı’nın 2. günü (resmi tatil)

    30 Haziran Cuma Kurban Bayramı’nın 3. günü (resmi tatil)

    1 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı 4. günü (resmi tatil)

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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