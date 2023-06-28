Kurban Bayramı'nın başlaması ile birlikte bayramda havale, eft ve fast gibi birçok bankacılık işlemi de gündem olmuş durumda. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar; bayramda bankacılık işleri nasıl ve ne zaman yapılır sorularının cevaplarını arıyor. İşte, söz konusu duruma dair detaylar...