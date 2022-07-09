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Bayramda kargolar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda kargo firmaları açık mı?

Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla başladı. Kargo teslimatı veya kargo işlemleri olan kişiler resmi tatil ilan edilen Kurban Bayramı'nda kargo şirketlerinin hizmet verip vermediğine ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, "Bayramda kargolar açık mı?" İşte merak edilen soruların yanıtı...

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  • Bayramda kargolar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda kargo firmaları açık mı, hizmet veriyor mu ve saat kaça kadar dağıtım yapıyor?

    Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte bayram süresince kargoların çalışma saatleri ve durumu merak konusu oldu. "2022 Kurban Bayramı PTT ve kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu?" sorusu yanıtını arıyor. İşte Kurban Bayramı'nda kargoların durumu hakkında merak edilen bilgiler...
  • Bayramda kargolar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda kargo firmaları açık mı, hizmet veriyor mu ve saat kaça kadar dağıtım yapıyor?

    KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

    Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları bayram sürecinde hizmet vermemişti. Kargolar 2022 Kurban Bayramı tatili boyunca da kapalı olacak. Ancak konuyla ilgili detaylı bilgi almak için kargo firmalarıyla iletişim kurulması daha sağlıklı olacaktır. 
  • Bayramda kargolar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda kargo firmaları açık mı, hizmet veriyor mu ve saat kaça kadar dağıtım yapıyor?

    KARGO DAĞITIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kurban Bayramı resmi tatilinde kargo firmaları kapalı olacak. 9-10-11 ve 12 Temmuz günleri kargolar dağıtım yapmayacak. Kargo alım ve dağıtım işlemlerinin 13 Temmuz günü itibariyle devam etmesi bekleniyor.
  • Bayramda kargolar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda kargo firmaları açık mı, hizmet veriyor mu ve saat kaça kadar dağıtım yapıyor?

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecekken, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.
  • Bayramda kargolar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda kargo firmaları açık mı, hizmet veriyor mu ve saat kaça kadar dağıtım yapıyor?

    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

    Kabine Toplantısı'nda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresi ile ilgili;  "Kurban Bayramını tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Böylelikle 4,5 gün olan bayram tatili 9,5 güne uzatıldı.

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