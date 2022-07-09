Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte bayram süresince kargoların çalışma saatleri ve durumu merak konusu oldu. "2022 Kurban Bayramı PTT ve kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu?" sorusu yanıtını arıyor. İşte Kurban Bayramı'nda kargoların durumu hakkında merak edilen bilgiler...