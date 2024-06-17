Kurban Bayramı'nda marketler açık mı? A101, ŞOK, BİM ve Migros saat kaça kadar açık?
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle bazı kurum ve kuruluşların mesai saatleri geçici süreliğine değişti. Vatandaşlar, bayramda marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, bayramda marketler açık mı? İşte, 2024 BİM, A101, ŞOK ve Migros çalışma saatleri...
Kurban Bayramı tüm hızıyla devam ediyor. Resmi tatil olarak geçen Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, marketlerin çalışma saatleri konusunda bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Peki, bayramda marketler açık mı? İşte, bayramda A101, ŞOK, Migros, BİM marketlerin çalışma saatleri...
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?
Kurban Bayramı idrak edilirken bazı yerel ve küçük marketlerin kapalı olma ihtimali var bu yüzden söz konusu market ile iletişime geçmeniz gerekebilir.
Ancak zincir marketler, bayram fark etmeksizin normal saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor.
A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.
BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros marketler normal şartlarda 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Hafta içi: 09.00-22.00
Hafta sonu: 09.00-22.00
AVM’ler için: 10.00-22.00