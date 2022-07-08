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Bayram tatilinin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca sürücünün kendi araçlara ile uzun yolculuklara çıkması bekleniyor.

Ancak seyahat öncesi sürücüler tarafından alınması gereken önlemler ve yapılacak kontroller göz ardı edilirse, yüksek maliyet gerektiren onarımlarla karşı karşıya kalma riski ortaya çıkıyor.

Birçok sürücünün sahip olduğu otomobilin teknik durumu hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydeden Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, "Otomobilinizin yaşı ve marka-modeli ne olursa olsun, sürücü olarak bazı sorumluluklarımız bulunuyor. Aracınızın güncel mekanik durumunu kontrol ederek trafikteki diğer insanları ve sevdiklerinizi koruma altına alırsınız" dedi.

'GÖSTERGE TABLOSUNDAKİ UYARILARI ÖNEMSEYİN'

Yeni otomobillerde gösterge tablosunda silecek suyunun azaldığına dair uyarının dahi çıktığını dile getiren Erdem, "Özellikle lüks bir otomobiliniz varsa gösterge tablosunda çıkan her uyarıya dikkat edin ve göz önünde bulundurun. Motor arıza ışığı ciddi bir sorunun belirtisi olabilir. Kaputu açmaktan çekinmeyin, motor yağ seviyesi çubuğu üzerinden referans değerlerdeki yağ seviyesine bakın, yağ eksikse mutlaka güvendiğiniz serviste ekleme yapın, soğutma suyu seviyesini de kontrol edebilirsiniz, eksik yağ ve eksik soğutma suyu motorun hararet yapmasına ya da yatak sarmasına sebep olabiliyor" uyarılarında bulundu.

Erdem, silecekler, silecek suyu, otomobilin genel temizliği, far, stop ve sinyallerin çalışma durumunu da incelemek gerektiğini aktararak, "Lastiklerinizin hava basıncının da fabrika değerlerinin altında ya da üstünde olması hem yakıt sarfiyatınızı yükseltir, hem de yol tutuş dengesini bozar. Doğru lastik basıncını bir akaryakıt istasyonunda yola çıkmadan ayarlayabilirsiniz. Tüm bunlar dışında gözle görülmeyen, fark edemediğiniz eksiklerin kontrolü için TSE belgeli, kurumsal bir serviste genel bir kontrol yaptırmak faydalı olacaktır" dedi.

'TÜM KOLTUKLARDA EMNİYET KEMERİ TAKIN'

Otomobilin izin verdiği yolcu sayısı kadar yolcuyla seyahat etmenin önemini de vurgulayan Erdem, "5 kişilik bir otomobilde 5 kişiden fazla yolcu bulundurmayın, mutlaka tüm koltuklarda emniyet kemerlerinizi takın. Hatchback, SW, MPV, SUV tipi bir otomobile sahipseniz bagajı dikiz aynası görüşünü etkileyecek kadar doldurmamaya özen gösterin. İlkyardım çantası, reflektör, çeki halatı, stepne, kriko seti, lastik tamir kiti gibi unsurları bagajda yer açmak adına otomobilden ayırmayın, beklemediğiniz bir anda ihtiyaç duyulabilir" ifadelerini kullandı.