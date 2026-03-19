        Bayramda yapılacak ibadetler: Ramazan Bayramı'nda hangi dualar okunur, zikir ve tesbihler çekilir?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayını uğurladıktan sonra bayram günü geliyor. Bu sene Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma gününe denk geliyor. Diyanet'e göre bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında geliyor. İbadet etmek isteyenler ''Ramazan Bayramı'nda hangi dualar okunur, zikir ve tesbihler çekilir?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki bayramda yapılacak ibadetler nelerdir?

        Giriş: 19.03.2026 - 13:02 Güncelleme:
        1

        Ramazan Bayramı’nda yapılacak ibadetler merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 takvimine göre Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart 2026 tarihinde olacak. Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. Arefe günü 19 Mart Perşembe gerçekleşecek. Bayramın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma günü olacak. Peki Bayramda yapılacak ibadetler nelerdir?

        2

        RAMAZAN BAYRAMI’NDA YAPILACAK İBADETLER

        Bayram Namazı

        Sabah erken saatte cemaatle kılınır.

        Bayramın en önemli ibadetidir.

        Fıtır Sadakası (Fitre)

        Maddi durumu iyi olan Müslümanların ihtiyaç sahiplerine vermesi vaciptir.

        Bayram namazından önce verilmesi daha uygundur.

        Dua ve Şükür

        Ramazan’ı tamamlamanın şükrü edilir.

        Bolca tekbir, zikir ve dua edilir.

        Akraba Ziyareti

        Anne-baba ve büyükler ziyaret edilir.

        Küçükler sevindirilir, gönül alınır.

        Sadaka ve Yardım

        İhtiyaç sahipleri gözetilir.

        ZİKİRLER VE DUALAR

        Teşrik Tekbirleri: Bayram namazına giderken yolda sessizce veya bayram süresince Allah'ı zikretmek (tekbir getirmek) müstehaptır.

        Zikir ve Tesbihat: Bayram sabahı 100 defa "SubhânAllâhi ve bi-hamdihî" zikrini çekmek ve sevabını ölülere bağışlamak tavsiye edilir.

        Tevbe ve İstiğfar: Ramazan'ın bitişiyle birlikte günahların affı için bolca dua edilir.

        3

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?

        Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. Arefe günü 19 Mart Perşembe gerçekleşecek. Bayramın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma günü olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;

        Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!