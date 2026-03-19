Bayramda yapılacak ibadetler: Ramazan Bayramı'nda hangi dualar okunur, zikir ve tesbihler çekilir?
On bir ayın sultanı Ramazan ayını uğurladıktan sonra bayram günü geliyor. Bu sene Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma gününe denk geliyor. Diyanet'e göre bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında geliyor. İbadet etmek isteyenler ''Ramazan Bayramı'nda hangi dualar okunur, zikir ve tesbihler çekilir?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki bayramda yapılacak ibadetler nelerdir?
RAMAZAN BAYRAMI’NDA YAPILACAK İBADETLER
Bayram Namazı
Sabah erken saatte cemaatle kılınır.
Bayramın en önemli ibadetidir.
Fıtır Sadakası (Fitre)
Maddi durumu iyi olan Müslümanların ihtiyaç sahiplerine vermesi vaciptir.
Bayram namazından önce verilmesi daha uygundur.
Dua ve Şükür
Ramazan’ı tamamlamanın şükrü edilir.
Bolca tekbir, zikir ve dua edilir.
Akraba Ziyareti
Anne-baba ve büyükler ziyaret edilir.
Küçükler sevindirilir, gönül alınır.
Sadaka ve Yardım
İhtiyaç sahipleri gözetilir.
ZİKİRLER VE DUALAR
Teşrik Tekbirleri: Bayram namazına giderken yolda sessizce veya bayram süresince Allah'ı zikretmek (tekbir getirmek) müstehaptır.
Zikir ve Tesbihat: Bayram sabahı 100 defa "SubhânAllâhi ve bi-hamdihî" zikrini çekmek ve sevabını ölülere bağışlamak tavsiye edilir.
Tevbe ve İstiğfar: Ramazan'ın bitişiyle birlikte günahların affı için bolca dua edilir.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar