Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 21 Mart 2026 Cumartesi gününe düşüşle başladı. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ons altın 4 bin 496 dolara geriledi. Ons tarafındaki bu düşüş, yurt içinde gram altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Altının gram fiyatı 6 bin 500 liranın altına indi. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 21 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Bayramın ikinci gününde altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Gram altın 6 bin 400 lira seviyesine gerilerken, çeyrek ve yarım altın fiyatları da negatif seyrediyor. Piyasalardaki hareketlilikle birlikte güncel altın alış-satış rakamları merak konusu oluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Mart 2026 güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.404,70
Satış: 6.406,80
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.488,44
Satış: 4.496,42
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.247,52
Satış: 10.475,11
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40.990,10
Satış: 41.772,31
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.308,00
Satış: 45.639,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.431,00
Satış: 20.950,22
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40.990,10
Satış: 41.772,31
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 46.146,11
Satış: 47.346,73
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.641,14
Satış: 5.037,49
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.061,10
Satış: 6.611,72
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.937,00
Satış: 113.836,00