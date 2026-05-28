Bayramın 3. günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 29 Mayıs 2026 İstanbul ve Ankara için yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 29 Mayıs Cuma günü Türkiye genelinde hava çoğunlukla çok bulutlu olacak. Antalya ve Van çevreleri dışında kalan birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Hatay kıyıları, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Peki, bayramın üçüncü gününde hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış bekleniyor mu? İşte merak edilen tüm detaylar…
BAYRAMIN 3. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinde çok bulutlu bir hava etkili olacak. Antalya ve Van çevreleri dışında kalan bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.
Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana’nın doğu kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay’ın kıyı bölgeleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU 29 MAYIS 2026
İstanbul’da 29 Mayıs günü sıcaklık 26 derece civarında seyredecek. Günün ilerleyen saatlerinde ise gök gürültülü sağanak yağış görülecek.