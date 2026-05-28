        Bayramın 3. günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 29 Mayıs 2026 Cuma günü için İstanbul ve Ankara ve yurt genelinde yağış uyarısı!

        Bayramın 3. günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 29 Mayıs 2026 İstanbul ve Ankara için yağış uyarısı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 29 Mayıs Cuma günü Türkiye genelinde hava çoğunlukla çok bulutlu olacak. Antalya ve Van çevreleri dışında kalan birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Hatay kıyıları, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Peki, bayramın üçüncü gününde hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış bekleniyor mu? İşte merak edilen tüm detaylar…

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 22:01 Güncelleme:
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika hava durumu raporu yayımlandı ve il il tahminler netlik kazandı. Perşembe günü İstanbul’da akşam saatlerinde sıcaklıklar ani şekilde düşerken, Tekirdağ’da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Cuma günü için ise başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yarın yer yer şiddetli yağışlar bekleniyor. Peki, bayramın üçüncü gününde hava nasıl seyredecek, İstanbul’da yağış etkili olacak mı? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

        BAYRAMIN 3. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinde çok bulutlu bir hava etkili olacak. Antalya ve Van çevreleri dışında kalan bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

        Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana’nın doğu kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay’ın kıyı bölgeleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        Öte yandan rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

        İSTANBUL HAVA DURUMU 29 MAYIS 2026

        İstanbul’da 29 Mayıs günü sıcaklık 26 derece civarında seyredecek. Günün ilerleyen saatlerinde ise gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

        ANKARA HAVA DURUMU 29 MAYIS 2026

        Ankara’da 29 Mayıs günü öğleden sonra kuvvetli yağış beklenirken, ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
