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19 kez Süper Lig şampiyonu olan bir kulüp için önüne geçilemez bir düşüş yaşandı. Türkiye'de Fenerbahçe'den daha çok şampiyon olan tek bir takım var, 22 kez ile Galatasaray. Fenerbahçe, 1959'dan bu yana yer aldığı ligde hiçbir zaman küme düşmedi. En kötü derecesi 1980/81'deki 10. sıraydı. 2002/2003'ten beri hep ilk 4'ün içindeydiler.