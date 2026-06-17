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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi

        BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Dost Katılım Bankası AŞ'nin 10 milyar lira sermayeyle kurulmasına izin verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 02:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi
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        BDDK'nin söz konusu kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Buna göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında, kurucu ortaklar BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Desto Atık Yönetimi AŞ, Dost Global Danışmanlık AŞ, GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret AŞ ve Es Global Gıda Sanayi Ticaret AŞ tarafından Türkiye'de 10 milyar lira kuruluş sermayeli Dost Katılım Bankası AŞ unvanlı bir katılım bankasının kurulmasına izin verildi.

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        #BDDK
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