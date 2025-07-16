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        Haberler Gündem Güncel Bebek Balıkçısı'na yürütmeyi durdurma kararı | Son dakika haberleri

        Bebek Balıkçısı'na yürütmeyi durdurma kararı

        İstanbul Boğazı'nda kaçak eklenti yaptıkları tespit edilip yıkım kararı verilen 6 işletmeden biri olan ünlü Bebek Balıkçısı için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar nedeniyle, Bebek Balıkçısı'ndaki kaçak eklentinin yıkımı planlanan tarih olan 16 Temmuz'da gerçekleştirilmedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 16:29 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:30
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        Bebek Balıkçısı'na yürütmeyi durdurma kararı
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        Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre, Anıtlar Kurulu ile Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün İstanbul Boğazı'ndaki bazı işletmelerde tespit ettiği kaçak yapılar için Les Ottoman Otel’den sonra ilk yıkım 11 Temmuz’da Balyan Pastanesi’nde gerçekleştirilmişti. Ünlü otel zincirleri ile balık restoranlarının olduğu işletmelerin arasında Mandarin Otel, Les Ottoman Otel, Bebek Balıkçısı, ünlü Bebek Otel, Balyan Pastanesi, Arnavutköy Balıkçısı gibi işletmeler vardı.

        MERDİVEN YERİNE ASANSÖR

        Söz konusu işletmelerden bazılarının Kültür varlığı olarak tescilli yapılarda merdivenleri kaldırıp asansöre dönüştürdükleri, kıyı şeridini aşıp üstü kapalı kış bahçesi yaptıkları, çatıyı yükselterek alan büyütme yaptıkları tespit edilmiş, Boğaziçi Ön görünümünü ihlal ettikleri ortaya çıkmıştı.

        İBB Belediye Encümenliği’nin de gündemine gelen Boğaz hattındaki kaçak yapılaşmanın tespiti sonrasında işletmelere ait kaçak eklentilerin gün gün hangi tarihlerde yıkılacağı da belli oldu. Buna göre, Balyan Pastanesi 10 Temmuz, Bebek Balıkçısı 16 Temmuz, Bebek Otel 18 Temmuz, Arnavutköy Balıkçısı 30 Temmuz, Mandarin Otel’in yıkım tarihi ise 1 Ağustos olarak planlanmıştı.

        İstanbul’un incisi Boğaz’da imar durumunu delen 6 işletme ile başlayan yıkım süreci 1 Ağustos’a kadar devam edecek.

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