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        Haberler Gündem 'Bebek yüzlü kurye' İstanbul'da yakalandı!

        Kanarya Adaları'ndan uyuşturucu getiren şebeke çökertildi

        Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a kokain sevkiyatının yapıldığı bilgisi üzerine Beylikdüzü'nde takip edilen bir araca operasyon düzenlendi. Operasyonda, 23 kilo 350 gram kokain ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı. Valizde veren ve 'bebek yüzlü kurye' olarak adlandırılan Ukrayna vatandaşı Nikita isimli kişi de İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2'si Türk 4 şüpheli de tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 17:14 Güncelleme:
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        'Bebek yüzlü kurye' İstanbul'da yakalandı!

        İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde operasyon düzenledi.

        Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu maddeyi taşıyan yabancı uyruklu kuryelerin İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan aldıkları kokaini İstanbul'a getirecekleri bilgisine ulaşıldı. Şebekenin yabancı uyruklu iki kuryesi, uyuşturucu maddeyi İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan teslim alarak önce İspanya ana karasına, oradan da hava yoluyla İstanbul'a getirdi. İstanbul'a adım atan kuryeler, alıcının kendilerine yönlendirdiği bir ticari taksiye uyuşturucu valizini teslim etti.

        ALICILAR TÜRK

        Polis ekipleri, şüphelilerin uyuşturucuyu teslim etmek için kullandıkları aracı takibe aldı. Beylikdüzü'nde durdurulan araçta yapılan aramada 23 kilo 350 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucunun alıcısı olduğu değerlendirilen Volkan Armişen, İsa Çelik ve Savelii Lobanov gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından çalışmaları derinleştiren ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek uyuşturucuyu taksiye bırakan kuryelerin kimliklerini tespit etti. Türkiye'den ayrılmak üzere İstanbul Havalimanı'na giden şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Havalimanında yakalanan şüphelinin Ukraynalı 'Bebek Yüzlü Uyuşturucu Kuryesi' olarak adlandırılan Nikita isimli olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında yakalanan toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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