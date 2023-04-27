Bebekler neden yetişkinlerden daha iyi bir yüzücüdür?

Çalışmalar, bebeklerin ve küçük çocukların yetişkinlerden daha güçlü dalış reflekslerine sahip olduğunu gösteriyor. Bu refleksin neden bebeklerde daha güçlü olduğu bilinmiyor ancak bilim insanları ve bazı uzmanlar, bu davranışın, bebekleri boğulmaktan korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış evrimsel bir uyarlama olduğunu öne sürüyor.