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Bebekler neden yetişkinlerden daha iyi bir yüzücüdür?

Yüzme eğitimi alan bebekler, birçok yetişkinden daha iyi bir performans sergiler. Su ile temas etmek tüm insanlarda olan bir refleksi tetikler ancak bu refleks, bebek ve çocuklarda daha güçlüdür.

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  • Bebekler neden yetişkinlerden daha iyi bir yüzücüdür?

    Bebekler, ilginç bir şekilde yetişkinlerden daha iyi yüzer. Yüzme eğitimi alan bebeklerin, yürüyemedikleri halde suda bu kadar rahat olduğunu görmek şaşırtıcı. Üstelik birçok yetişkin için denize girmek büyük bir meseledir. Peki, bebekler bir yetişkinden neyi daha iyi yapıyor?
  • Bebekler neden yetişkinlerden daha iyi bir yüzücüdür?

    Hepimizde memeli dalış refleksi denilen bir refleks vardır. Bu refleks özelliklerde bebeklerde ve küçük çocuklarda güçlüdür; su altındayken nefeslerini daha uzun süre tutmalarına ve oksijeni korumalarına olanak tanır.
  • Bebekler neden yetişkinlerden daha iyi bir yüzücüdür?

    Nefesinizi tutup su altına girdiğinizde yüzünüz ve burnunuz su ile temas eder ve bu da vücudunuzda üç ana değişikliği tetikler: kalp atış hızınız yavaşlar, geçici olarak nefes almayı bırakırsınız ve vücudunuzun uzuvlarındaki kan damarları daralır. Bu değişikliklerin hepsi dalış refleksi denen şeyin bir parçasıdır.
  • Bebekler neden yetişkinlerden daha iyi bir yüzücüdür?

    Kalp atış hızının yavaşlaması önemlidir çünkü vücudun çalışması için ihtiyaç duyduğu oksijen miktarını azaltır. Nefes almayı durdurarak, vücut zaten sahip olduğu oksijeni koruyabilir. Kan damarlarının daralması sayesinde kan, hayati organlara doğru akar. Tüm bu değişiklikler dalış refleksinin bir parçasıdır.
  • Bebekler neden yetişkinlerden daha iyi bir yüzücüdür?

    Çalışmalar, bebeklerin ve küçük çocukların yetişkinlerden daha güçlü dalış reflekslerine sahip olduğunu gösteriyor. Bu refleksin neden bebeklerde daha güçlü olduğu bilinmiyor ancak bilim insanları ve bazı uzmanlar, bu davranışın, bebekleri boğulmaktan korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış evrimsel bir uyarlama olduğunu öne sürüyor.
  • Bebekler neden yetişkinlerden daha iyi bir yüzücüdür?

    Elbette, bu bebeklerin hemen suda yüzmeye hazır olduğu anlamına gelmiyor. Ancak uzmanlar, henüz bu refleksleri güçlüyken bunun bir yüzme eğitimi ile tamamlanabileceğini söylüyor. Üstelik bu refleksin güçlendirilmesi, ani bebek ölümlerini de önüne geçebilir. 

    Kaynak: Science ABC

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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