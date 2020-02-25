Gazze'de İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes yürürlüğe girdi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 25 Şubat 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AHMET KABAKLI, AHMET YESEVİ, BERGAMA, CİHANGİR, EFLATUN, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, KALYON, KAPTAN, MADALYON, MÜHÜRDAR, SAMANYOLU, ÇAĞATAY sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2365257)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2017., 2019., 2020., 2021., 2023., 2060., 2062., 2091., 2177., A sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2366211)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah DEREBOYU, GÜRCÜKIZI, MUALLİM NACİ, MÜSAHİP, ORTAKÖY DERE ÇIKMAZI, PORTAKAL YOKUŞU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367223)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ŞAHKULU mah ŞAH KULU BOSTAN sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASMALIHAMAM, DUVARCI, MUALLİM NACİ, NAİLESULTAN SİTESİ YOLU, PORTAKAL YOKUŞU, REŞATAĞA sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367227)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-683, G-684, G-685, G-709, G-710, G-711, G-712, G-713, G-725, G-736, G-754, G-755, G-831, G-832, G-842, G-856, G-857, G-859, G-926 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368137)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah EKİN, GARİP, GİRDAP, MEŞRUTİYET, MİS, SARI TURNA, SEMAH, TRAKYA, ÖZCAN sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah TAŞKÖPRÜ sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367212)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah EKİN, GARİP, GİRDAP, MEŞRUTİYET, MİS, SARI TURNA, SEMAH, TRAKYA, ÖZCAN sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah TAŞKÖPRÜ sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367202)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 129., 141., 142., 143., AZİZİYE, PASİNLER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368065)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah BAŞKOMUTAN, DEDEBAYIR ÇIKMAZI, HACI PERVANE, HELVACI, MİS ÇIKMAZI, SANATKARLAR, ÇELTİK, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞİŞMANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367409)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ABBASAĞA KUYU, MAŞUKLAR YOKUŞU sk / CİHANNÜMA mah YILDIZ sk / SİNANPAŞA mah MAŞUKLAR YOKUŞU, ŞEHİT ASIM sk / TÜRKALİ mah ABBASAĞA ÇIKMAZI, ASMALIKAHVE, LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, TÜRKÇEŞME, UZUNCAOVA sk 10:00-18:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368232)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 2.KEKLİK, BALABAN, BALIKÇIN, BOZDOĞAN, ERENLER, FLAMAN, FLORYA, GECEKUŞU, HÜD HÜD KUŞU, KARAKUŞ, KARTAL, KIZ KUŞU, KUĞU KUŞU, MARTI, PAPAĞAN, PUHU, SAKA KUŞU, SARI ASMA, SERÇE, SÜLÜN, YARASA, ZÜMRÜTÜ ANKA, ÇAYIR KUŞU, ÇAYLAK KUŞU, ÜVEYİK, ŞAKRAK KUŞU sk 09:30-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368276)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 287., 75/2., 75/2. ÇIKMAZ, 75/6., YEŞİLYOL sk 13:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367407)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah AYVAZ 1, ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DURU, DURUSU, DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTEPE ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, ÇAKIL YOLU sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368381)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 356., 359., 363. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368755)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEDRETTİN mah AHIM ŞAHIM, AYNİ ALİBABA, DR. BEDİİ GORBON, HASTAHANE, TARİHİ, YAŞMAK SIYIRAN, İAŞE sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367598)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah ARAP OĞLAN, DÖŞEMECİ, KANARYALI, KARINCA, KEMERALTI, NECATİBEY, SAKIZCILAR, VEKİLHARÇ sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah AKÇE, ALİ PAŞA DEĞİRMENİ, BAŞ CERRAH, DENİZCİLER, DERİCİLER, DÖŞEMECİ, GECE KUŞU, HAMAM, HOCA TAHSİN, KARAALİ KAPTAN, KARANLIK FIRIN, KEMANKEŞ, KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ, MUMHANE, MURAKIP, NECATİBEY, YUVA sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367584)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2165., 2167., BARBAROS sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368937)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 855., 877., 878., ÜNVERDİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368964)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah 19 MAYIS, BEYAZIT, CUMHURİYET, GÜLBAHÇE, HÜLYA 1, KAHRAMAN MEHMETÇİK, KOCATEPE 1, PİRAMİT, SARP 1, TEMALTI, UZUN 1, ÇEŞMEDERE, İKLİM, İLKAY 1, İLKNUR 1, İPEKYOLU sk / KAMİLOBA mah CAN 1, CUMHURİYET, DUYGU 1, NESRİN, SUDİ ÖZKAN, TOPEL, TURNA 1, ÇEŞMEDERE, ÇEŞMEDERE sk 03:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368391)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk / YOLÇATI mah HUDUBOYU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368893)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369964)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, ÇAKMAK, ÜLKE, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369980)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ADİLE, AYCAN, BAŞKAYNAK, FİKRİ, KANAT, KARADAĞ, RÜŞTÜ, TABUR sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah YEŞİL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369166)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah BOSNA, ERYILMAZ, FİLOZOF, GÜVENLİ, KALYON, NURHAN, ÇALIŞKAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369962)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BEYDER, GELENEK, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YILDIZLAR, ÇAVUŞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369963)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÖNÜL, OKUL , SELVİ ÇAMI, TANYERİ ÇIKMAZI, TOPOYAN, ŞALCIKIR sk 09:18-16:18 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368852)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER YILDIRIM, AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI, BAYINDIR ÇIKMAZI, BULUT AĞACI, MACİTBEY, ORDULULAR, SARIÇAM, TARABYA BAYIRI, TEKİNKAYA ÇIKMAZI, TUNÇ KÖPRÜ, TÜRKBEY ÇIKMAZI, ŞİMŞEK sk 09:15-16:15 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368842)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi 09:06-13:06 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369023)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 6., AOS 7., AOS 8., AOS 9. sk İL JANDARMA ALAY KOMUTANLIĞI MASLAK 12:08-16:08 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369026)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN, 1.PINAR, 1.TOMURCUK, MİS, SERA, YOLCU, ÇALIŞKAN, ÇEŞMEBAŞI sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369983)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BEYDER, GELENEK, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YILDIZLAR, ÇAVUŞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370006)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, SEVGİ sk / MERKEZ mah CEYHUN, ERSEVEN, SELAMET, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369246)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah BAŞÇAVUŞ, ENDER, ENVERPAŞA, FİLİZ 2, HEDİYE, KERVANSARAY, KUMSALLAR, YELKEN, ÇINAR 1 sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370068)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEZİRGAN, BURCU, DİREK, EGE, KORU, LİSE, MEKTEP, MEZBAHA, NAGİHAN, SADABAD, SARDUNYA, TABYA, TOPATAN, UFUK, VARNA, YENİÇARŞI, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah ALİBEY, NAR ÇİÇEĞİ, OSMANPAŞA, SÜMBÜL, TABYA, TAHİR, ÇOBANÇEŞME, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369253)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM, ASAF, BUĞDAY, BİNNUR, CEVHER, CİHAD, DOĞAN, ECRİN, ELVAN, HÜDA, KAĞITHANE BARBAROS, MURAT, NATO, NUSRET, OĞUZELİ, YILDIZ, YILMAZ, ZÜHRE, ÇAMÖZÜ, ÇAVDAR, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINARLI, ÇİLE, ÇİLEK, ÇİÇEKÇİ, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk / SULTAN SELİM mah BAHADIR, BATTAL, BAĞIŞ, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, IŞIN, SAKARYA, SONBAHAR, TATLI, TAŞÇI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN, TURAN, UYGAR, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, AYTEKİN, BARBAROS, BAĞIŞ, BERAT, DAHİ, DAL, DALGIÇ, DAMAR, DAMLA, DAİM, DEFİNE, DEKAN, DEMİRBAŞ, DEMİRBAŞ ÇIKMAZI, DENİZATI, DERGİ, DEVİR, DEĞİRMEN, DOLUNAY, DONANMA, DONATIM, DOSTLUK, DOĞUŞ, DUMANLI, DURGUN, DUYGU, DÜZENLİ, DİK, DİRAYET, GÖKTÜRK, HALİL RAHMAN, KAĞITHANE BARBAROS, KEMALİYE, SEÇİLMİŞ, SONBAHAR, SÖNMEZAY, TEKNİK, TOKGÖZ, ULUBAŞ, YILDIRIM, YILMAZ, YUNUS EMRE, ÇELİK, ÇEŞNİ, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU, ŞEBNEM sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369966)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CENDERE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369334)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKYEL ÇIKMAZI, GAZİ, KARAYEL ÇIKMAZI, KAYA, MAHMUTBEY, MALKARA, SUBAŞI, SİPAHİ, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ÖZBEK, ŞEHİT ÖZKAN ŞAHİN sk 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370108)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, ERENLER 2, ESKİ EDİRNE YOLU, HANIM, KANDİL, KANDİLLİ 1, KARAMURAT, KUŞÇU, MUMCU, PINAR 1, TEYYARE, ZAFER, ŞAMDAN, ŞEFKAT sk 10:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370111)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ANADOLU sk / YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, SİTE 3, TEBRİZ, ÖZLEM sk 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370113)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1600., 1603., 1606., 1608., 1612., 1613., 1614., 1615., 1618., 1619., 1620., 1621., 1622., 1623., 1624., 1625., 1626., 1645., 1704., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2565., 2566., İNÖNÜ sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah KATİP ÇELEBİ sk 14:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370117)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ANADOLU, ERENLER, GÜLYALI, IHLAMUR, OSMANLI, ÇAMBAŞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370367)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah ANAFARTALAR sk / İSTASYON mah 1421. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370443)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.PEMBEGÜL, 1421., 1437, 2.SARIGÜL, 2.ÇİĞDEM, 4.MENEKŞE, LALEGÜL, ÇALIGÜL sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370444)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-İSKENDERPAŞA mah AHMEDİYE, HORHOR, SOFULAR, İMAM MURAT sk 12:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369233)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN KAHVECİ, BÂLİPAŞA, FEVZİPAŞA, FEYZULLAH EFENDİ, HALICILAR, MUHTAR HÜSNÜ, OKUMUŞ ADAM, SARIGÜZEL, VATANPERVER, ÇİFTE KUMRULAR sk / KEMALPAŞA mah ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, GENÇTÜRK, SELİMPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÖMER YILMAZ, ŞİRVANİZADE sk / İSKENDERPAŞA mah ALİ EMİRİ, AÇIKLAR, AİLE, BİNA EMİNİ, DEĞNEKÇİ, DOLAP, ESKİ SARAÇHANE, FEYZULLAH EFENDİ, HACI SALİH EFENDİ, HAVLUCU, KAMİLPAŞA, KARAKADI, KIZANLIK, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, MUHTAR HÜSNÜ, PAZARYERİ, SARIGÜZEL, SOFULAR, VATANPERVER, YEŞİL TEKKE KUYULU, ÇİFTE KUMRULAR, İSKENDERPAŞA sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368985)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah BAHÇELER ARASI, DİRİM, ERDİ, GÖZTEPE, GÜVEN, HAYALİ SALİH, KILIÇ PATİKA, SİNOP, ÖĞRENCİLER , ÜSKÜP, İSLAMBEY BOSTANI sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370033)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah 3.GÜLİSTAN, BÜLBÜL YUVASI, EVLİCE BABA TEKKE, FULYA, GÖZTEPE, YAHYA GALİPBEY, ÜSKÜP, ŞAKAYIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah KARLI, SAYAYOLU, YAHYA GALİPBEY, ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370032)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.KIZILKAYA, ALAGEYİK, BİGA, CENK, ERLER, KORELİ, SEDA, YILMAZ sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370513)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah DENİZBANK SİTESİ, DEĞİRMENTEPE AYHAN, DEĞİRMENTEPE AYKAN, GÜNDÜZ SEFASI , KIZILAĞAÇ, NARLITEPE VİLLALARI, OSMAN BARLAS, ŞEHİT ALİ MERGEN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369340)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ RUHİ BOZKIR, BOZKIR, DEFNELİ, FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, KEMALİYE, MEYDANCIK, SAKA, ŞÜKRAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370409)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SOĞANLI sk / MERKEZ mah ALİ RUHİ BOZKIR, AYDINLAR, BAYRAKTAR, BAĞ, BAĞCI, BAĞLAR, ERİKLİ, FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, KEMALİYE, PELİTLİ, ŞEHİT ER AYHAN KOCAMAN, ŞÜKRAN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370419)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah YENİ UYUM SİTESİ sk 11:04-14:04 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371149)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYDINLAR, BAHADIR, BAHÇEM ÇIKMAZI, BARUT, BESTEKAR, BOZ, DUMAN, GÖKYÜZÜ, GÜZEL YONCA, KAÇAR, KOÇ, LALEGÜL, SAKARYA, SEZGİ, SULTAN SELİM, TAKIM ÇIKMAZI, TEKNİK, TURAN, YASEMİN, YEŞİL, YONCA, ŞAHİNLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371053)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369100)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 160/1., 161., 169., 170., 171., 174., 176., 177., 178., 179., 180., 182., 183., 30., 32., 33., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU, ŞEHİT NECATİ ÖZGEL sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369104)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 1., 2., 2/1., 203., 3., 4., 5., 6., 7., 8, ORDU sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369103)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL, AHENK, ALAGÖZ, ALAY, AYTEKİN, BAHARİYE, BAKIR, BUKLE, DAMLASAKIZ, FERİDE, HALASKARGAZİ, HEDEF, KARDEŞLER, KURUÇEŞME, KÜLHAN, MALTUZ, MAĞRUR, MEKİK, MELODİ, MELİS, MERMER, METEOR, MÜNEVVER, REYHAN, SULTAN FATİH, TEKİN, YEDİKULE, YEDİTEPE, ZERAFET, ZİYA GÖKALP, ÖNER, ÖZVEREN, ŞULE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371176)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah BAŞ CERRAH, GALATA ŞARAP İSKELESİ, GÜMÜŞ HALKA, HOCA TAHSİN, KEMANKEŞ, MUMHANE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370514)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BALCI, BALCIBÜK, KADİR ÖZDEMİR, KARAGÖZ, KORUTÜRK, KURTER, POYRAZ, SEYİR, ULUDAĞ, YILMAZ, YONGACI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371154)

- İSTANBUL ESENYURT ilce Mehmet Akif Ersoy mah.1856 sok 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370531)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., 305., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESCİDİ SELAM, ZAFER sk / YUNUS EMRE mah 1618/1. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370609)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, CANBAK, CANBAZ, DALGA, DEĞİRMENCİ, DURAK, DURAN, EMEK, EMİN, GÖZTAŞI, HASAN ÖNEL, KOZA, POYRAZ, TOKER, TURAN, YONGACI, ÇETE, ÇOLAK, ÜLKER sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371155)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371175)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAL, AKHAN, AMİRAL, ATASAY, AYERDEM, BANDIRMA, BAŞTOPÇU, BAŞYİĞİT, BERAAT, BEREN, BESTEKAR, BUHARA, BUYRUK, CEMSULTAN, DEDE EFENDİ, EFDAL, ERİNÇ, ERİŞ, EŞRAF, FATMAGÜL, FAZLI, FEHİM, GAZİEMİR, GÖKBEN, GÖKOVA, HAYMANA, HOCA AHMET YESEVİ, HOŞDERE, KADRİYE, KIRAÇ, KOÇAK, KUZEY, KİBAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUHARREM, MURAKIP, NECİP FAZIL, OKTAY, ORHAN, RAHMİ, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SIR, SİRKECİ, TAYFUR, TUTKUN, YAŞAR KEMAL, YENİYOL, YUKARI PAZAR, YURDAGÜL, ZÜLÜFLÜ, ZÜMRE, ÜÇNAR, İNCESU, ŞULE sk / ATATÜRK mah AYDINLI, BALTACI, KÖRFEZ, NİHAN, TEVHİD, ZEYNEP sk / YUNUS EMRE mah ANI, NECİP FAZIL, ŞİRİNDERE sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah DERİN sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370750)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ANAFARTALAR sk 16:30-19:30 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370749)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU sk / SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, ÇAMLIKTEPE sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371678)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU sk / SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, ÇAMLIKTEPE sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371676)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU sk / SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, ÇAMLIKTEPE sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371677)