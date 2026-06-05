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        Haberler Bilgi Gündem Bedelli askerlik son ödeme tarihi 2026: MSB duyurdu! Bedelli askerlik ücreti son ödeme tarihi ne zaman, bedelli askerlik ne kadar?

        Bedelli askerlik son ödeme tarihi 2026: MSB duyurdu! Bedelli askerlik ücreti son ödeme tarihi ne zaman?

        Bedelli askerlik son ödeme tarihi ne zaman sorusu, askerlik planlaması yapan binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mevcut bedel üzerinden başvuru yapmak isteyenlerin ödeme işlemlerini belirlenen süre içinde tamamlaması gerektiği belirtilirken, bedelli askerlik ücretinde yapılacak güncelleme öncesi başvuru süreci yeniden merak konusu oldu. Peki, bedelli askerlik son ödeme tarihi ne zaman, başvurular için son gün hangi tarih? İşte bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 12:01 Güncelleme:
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        Bedelli askerlik son ödeme tarihi ne zaman sorusu, güncel askerlik ücretleri ve başvuru sürecini takip eden kişilerin araştırdığı konular arasında üst sıralara çıktı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyuru sonrası mevcut ücret üzerinden işlem yapmak isteyen yükümlüler için kritik süreç başlarken, ödeme tarihini kaçırmak istemeyenler detayları araştırmaya başladı. İşte bedelli askerlik başvurularında son ödeme tarihine ilişkin merak edilenler…

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        BEDELLİ ASKERLİK ÖDEME TARİHİ İÇİN MSB AÇIKLAMASI GELDİ

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

        "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

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        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Hazine ve Maliye Bakanlığının 06 Ocak 2026 tarihli ve "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2026 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 1,387871 olarak açıklanmıştır.

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        2. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "240.000" ibaresi, 17.04.2026 tarih ve 33227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02.04.2026 tarih ve 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12’nci maddesi ile "300.000" şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu maddenin yürürlük tarihi 17.04.2026’dır.

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        Bu kapsamda;

        - Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 300.000 x 1,387871 (memur aylık katsayısı) = 416.361,30 TL

        - Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 1,387871 x 1 = 4.857,55 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.

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