Haberler Ekonomi Merak Edilenler Bedelli askerlik ücreti 2024 tahmini: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

Bedelli askerlik ücreti belli oluyor! 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücreti 2024 yılında zamlanacak. Memur maaşı aylık katsayısı hesaplanarak belirlenen bedelli askerlik ücretleri için geri sayım sürüyor. TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaş zammı belli olacak. Ocak ayında uygulanacak olan memur zammıyla birlikte yeni bedelli askerlik ücreti de kesinleşecek. Peki, bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? İşte, 2024 bedelli askerlik ücreti tahmini... Habertürk Giriş: 21.12.2023 - 16:35 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:35 facebook

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Yeni yıla artık sayılı günlerin kalmasıyla yeni bedelli askerlik ücreti için araştırmalar sıklaştı. Bilindiği üzere her yıl bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artış oranına göre belirleniyor. Vatani görevine yerine getirecekler için "Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2024 bedelli askerlik ücreti hakkında detaylar...

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BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ'DA 122 BİN 351 TL OLDU! Temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17,55 oranında arttı. 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartıldı.