Bedelli askerlik yapmayı düşünenlerin gündeminde enflasyon verileri ile şekillenen bedelli askerlik ücreti yer alıyor. 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verileri ile zamların yanında kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti gibi birçok kalem de netlik kazanacak. İşte 2024 Temmuz güncel bedelli ücretinde son gelişmeler...