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Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu: Mart/Nisan 2023 Bedelli Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Mart ve Nisan ayı 2023 yılı Bedelli Askerlik sevk ve celp dönemleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. MSB, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde bedelli askerlik sevk tarihlerini ertelediğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin olarak "Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." ifadelerini kullandı. 2023 Mart/Nisan bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri hakkında merak edilen detaylar...

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  • Bedelli Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mart ve Nisan 2023 Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu!

    Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2023 Mart ve Nisan ayı celp ve sevk dönemlerinin Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacak." duyurusunda bulundu. İşte Mart/Nisan 2023 MSB bedelli askerlik celp yerleri ve sevk tarihleri duyurusu...
  • Bedelli Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mart ve Nisan 2023 Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu!

    MART/NİSAN 2023 CELP VE SEVK DÖNEMİ ERTELEMESİNE İLİŞKİN DUYURU

    06 Şubat 2023 tarihindeki depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden er ve bedelli askerlik statüsündeki yükümlülerin sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
  • Bedelli Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mart ve Nisan 2023 Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu!

    MART/NİSAN BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    Er statüsünde 02 Mart 2023 ile 06 Nisan 2023 tarihlerinde sevk edilecek yükümlülerin sevkleri 04 Mayıs 2023 tarihine ertelenmiştir. Ertelemesi yapılan yükümlülerden tabi oldukları celp döneminde silahaltına alınmayı talep edenlerin askere sevkleri yapılacaktır.

    Bedelli askerlik hizmeti kapsamında; 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklikleri talep etmeleri halinde 2023 yılı içinde olmak kaydıyla yapılacaktır.
  • Bedelli Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mart ve Nisan 2023 Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu!

    Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacaktır.

    7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

    Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ulaşabileceklerdir.
  • Bedelli Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mart ve Nisan 2023 Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu!

    2023 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alabiliyor.
  • Bedelli Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mart ve Nisan 2023 Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu!

    CELP DÖNEMLERİ BELLİ OLDU!

    Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

    Yükümlü Sevk Tarihleri

    Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 02 Şubat 2023

    Er (2'nci Grup) 02 Mart 2023

    Er (3'üncü Grup) 06 Nisan 2023

    Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
  • Bedelli Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mart ve Nisan 2023 Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu!

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI CELP TARİHLERİ ERTELENDİ

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan celp tarihleri şu şekildeydi;

    Mart ve Nisan ayındaki celpler ertelendi.

    02 Şubat 2023

    02 Mart 2023

    06 Nisan 2023

    04 Mayıs 2023

    31 Mayıs 2023
  • Bedelli Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mart ve Nisan 2023 Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu!

    06 Temmuz 2023

    10 Ağustos 2023

    07 Eylül 2023

    05 Ekim 2023

    09 Kasım 2023

    07 Aralık 2023

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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