Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2023 Mart ve Nisan ayı celp ve sevk dönemlerinin Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacak." duyurusunda bulundu. İşte Mart/Nisan 2023 MSB bedelli askerlik celp yerleri ve sevk tarihleri duyurusu...