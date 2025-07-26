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        Haberler Magazin Begüm Akkaya: Denize girdiğimde babama sarılıyorum - Magazin haberleri

        Begüm Akkaya: Denize girdiğimde babama sarılıyorum

        Oyuncu Begüm Akkaya, 2014'te Norman Atlantic faciasında kaybolan babası Dr. Hakan Akkaya'yla ilgili duygularını anlattı. Akkaya; "Her denize girdiğimde babama sarılıyormuşum gibi hissediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 20:31 Güncelleme: 26.07.2025 - 20:31
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        "Denize girdiğimde babama sarılıyorum"
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        2014 yılının sonunda Adriyatik Denizi'nde büyük bir trajedi yaşanmıştı. Yunanistan'ın Patra Limanı'ndan İtalya'ya doğru yola çıkan Norman Atlantic adlı feribotta, yolculuk sırasında çıkan yangın sonucu büyük bir felaket yaşanmış; onlarca kişi hayatını kaybetmişti. O gemide oyuncu Begüm Akkaya'nın babası Dr. Hakan Akkaya da bulunuyordu.

        Yunan yolcularla birlikte filikaya binerek yangından kaçmayı başaran Hakan Akkaya, tüm arama-kurtarma çalışmalarına rağmen bir daha bulunamadı. 11 yıldır babasından haber alamayan Begüm Akkaya, katıldığı bir programda yaşadığı bu derin kaybı ve acıyı ilk kez bu kadar açık şekilde anlattı.

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        "BABAM ÇOK ÖZGÜR RUHLU BİR ADAMDI"

        Babasının kayboluşunu artık kabullendiğini ifade eden Akkaya, şu sözlerle duygularını dile getirdi; "Ben artık onu kabullendim. Babam çok özgür ruhlu bir adamdı. İlk zamanlar bir mezarının olmamasına çok üzülüyordum ama denizler bana özgürlüğü simgeliyor. Her denize girdiğimde, babama sarılıyormuşum gibi hissediyorum. Kendimi buna inandırdım çünkü aksi çok ağır olurdu. İnsan bazı gerçeklerden kaçamıyor."

        Akkaya, facianın detaylarına da değinerek olayın ciddiyetini şöyle anlattı, "Yangın Adriyatik Denizi'nin ortasında çıktı. 7 katlı gemide insanlar ancak ayakkabıları erimeye başlayınca yangını fark ediyor çünkü alarmlar çalışmıyor. 5'inci katta yolcular eriyen zeminle birlikte can havliyle kaçmaya çalışıyor. Görüştüğümüz yolcuların anlattıkları, yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seriyor."

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        #Begüm Akkaya
        #hakan akkaya
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