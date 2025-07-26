Begüm Akkaya: Denize girdiğimde babama sarılıyorum

2014 yılının sonunda Adriyatik Denizi'nde büyük bir trajedi yaşanmıştı. Yunanistan'ın Patra Limanı'ndan İtalya'ya doğru yola çıkan Norman Atlantic adlı feribotta, yolculuk sırasında çıkan yangın sonucu büyük bir felaket yaşanmış; onlarca kişi hayatını kaybetmişti. O gemide oyuncu Begüm Akkaya'nın babası Dr. Hakan Akkaya da bulunuyordu.

Yunan yolcularla birlikte filikaya binerek yangından kaçmayı başaran Hakan Akkaya, tüm arama-kurtarma çalışmalarına rağmen bir daha bulunamadı. 11 yıldır babasından haber alamayan Begüm Akkaya, katıldığı bir programda yaşadığı bu derin kaybı ve acıyı ilk kez bu kadar açık şekilde anlattı.

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"BABAM ÇOK ÖZGÜR RUHLU BİR ADAMDI"

Babasının kayboluşunu artık kabullendiğini ifade eden Akkaya, şu sözlerle duygularını dile getirdi; "Ben artık onu kabullendim. Babam çok özgür ruhlu bir adamdı. İlk zamanlar bir mezarının olmamasına çok üzülüyordum ama denizler bana özgürlüğü simgeliyor. Her denize girdiğimde, babama sarılıyormuşum gibi hissediyorum. Kendimi buna inandırdım çünkü aksi çok ağır olurdu. İnsan bazı gerçeklerden kaçamıyor."